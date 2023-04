"Lube, la semifinale è il traguardo minimo"

Iniziata ieri per la Lube la settimana della passione, in tutti i sensi, religioso e sportivo. Quella pallavolistica avrà il suo culmine sabato alle 18 quando i campioni d’Italia giocheranno all’Eurosuole Forum gara5 dei quarti playoff contro Verona. Per il secondo anno di fila i biancorossi disputeranno la "bella", la partita più emozionante di tutte e di nuovo come con Trento col vantaggio di giocare in casa e dopo aver recuperato una serie da 2-0. Manca l’ultimo sforzo per replicare l’impresa e il centrale Anzani sottolinea che non è stato fatto ancora nulla.

Anzani, in pochi pensavano che nel momento più difficile questa Lube giovane avrebbe reagito in modo così forte come un anno fa. Evidentemente la tenacia e le rimonte sono nel dna…

"In gara4 siamo stati bravi a restare sempre attaccati alla partita. Poi che dire, sono queste le gare in cui veterani e giovani devono far vedere il loro spessore".

Non è che avete voluto rispondere al patron Giulianelli che vi aveva pungolato con parole pepate?

"Chi è alla Lube da qualche anno come me sa come è fatto Fabio, lui ci tiene tanto e ho interpretato le sue parole come una provocazione, uno sprono. Ma dobbiamo tenere la testa dentro lo scatolone perché se non vinciamo gara5 il resto sarà stato vano".

La serie è cambiata grazie alla variazione introdotta da Blengini, è d’accordo?

"Questa mossa sta influendo parecchio e ha reso tutti più tranquilli perché conosciamo il valore di Ivan in ricezione. Io stesso ci ho vinto uno scudetto a Perugia (nel 2018 e Zaytsev fece tutti gli ultimi punti ndc)…. Grazie a lui i palloni arrivano molto più spesso nei tre metri e De Cecco ci rende imprevedibili".

Lei è veronese d’adozione, come vive questa serie?

"A Verona è nata mia figlia, è sempre bello giocare là e sabato uno spettacolo vedere così tanta gente al palas. Comunque finisce qui perché nei playoff sarei incavolato anche perdendo contro la squadra di mia madre…".

La pressione adesso ce l’hanno i gialloblù?

"No, perché per noi superare i quarti è l’obiettivo minimo".

Una battuta sulle altre serie, per la prima volta 3 su 4 vanno a gara5. Piacenza non ha sorpreso contro Modena, Milano però sì….

"L’Allianz è molto ostica, ci ha eliminato in Coppa Italia e se non si infortunava Ishikawa arrivava in finale. Credo comunque che Perugia in gara5 avrà la meglio e così Piacenza pur giovando fuori casa, perché ha animali da battaglia che ben conosciamo".

Andrea Scoppa