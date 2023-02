Lube, mercato alle porte: Mozic nel mirino

di Andrea Scoppa

Iniziano le voci di mercato. Se Modena prende Sapozhkov, arriva Lagumdzija a Civitanova? Novità attese tra i centrali. La due giorni di Coppa Italia è stata un successone a livello mediatico, oltre 20mila spettatori tra sabato e domenica, la diretta del trionfo piacentino su Rai2 e la presenza di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica. Numeri, persone e fatti che aumentano il rimpianto in casa Lube per non essersi qualificata, ma comunque Civitanova è stata in qualche modo protagonista a Roma. Non solo perché a trascinare Piacenza contro Trento è stato l’ex Leal ma perché, come ormai prassi, durante la Final Four di fatto è cominciato il mercato per la prossima SuperLega. A essersi mossa per prima sarebbe Modena che avrebbe messo le mani sul gigante Sapozhkov che sta facendo assai bene con la maglia di Verona al suo primo anno in Italia. Un atleta che piaceva anche a Civitanova anche se meno del compagno Mozic. Modena avrebbe pagato il buy-out per liberarlo, il russo infatti è in prestito, sotto contratto con il Novosibirk. L’eventuale arrivo del 2,20 in Emilia toglierebbe il posto a Lagumdzija e il martello viene indicato come nuovo rinforzo proprio della Lube. Rumors che non sorprendono perché dell’opposto turco in biancorosso si parla almeno da due anni ed è nota la stima da parte della dirigenza. L’interesse dovrebbe essere soprattutto su Mozic, ma lo sloveno di Verona è schiacciatore e pertanto Nikolov dovrebbe spostarsi opposto (o Zaytsev ricevitore), cosa che non sembra gradire troppo. Peraltro Mozic è legato agli scaligeri fino al 2025. Ovviamente l’arrivo di un opposto significherebbe l’addio a Zaytsev o Garcia. Vero che la scorsa estate la Lube voleva liberarsi dello "zar" per questioni tecniche e per lanciare il giovane Gabi, altrettanto vero però che Ivan sta producendo la miglior pallavolo da quando è tornato. E poi il suo è un contratto pesante, chi può puntarci? Sembra fantamercato ma attenzione anche alla situazione Atanasijevic, in forza al Belchatow ma col procuratore che pare stia spingendo per farlo tornare in Italia. La cosa può quasi irritare i tifosi biancorossi dato che "Bata" era il grande nemico a Perugia, però lui ha sempre parlato bene della Lube e inoltre anche De Cecco veniva dalla Sir, oltretutto da capitano. Di sicuro i campioni d’Italia dopo l’estate passata a strappare alla concorrenza i talenti più promettenti (come fatto da Verona), adesso sono attesi a uno-due colpi per il sestetto con elementi pronti. E considerato che come alzatore e libero ci sono i top, è chiaro che almeno una operazione riguarderà il reparto dei centrali. Premesso che Chinenyeze è sotto osservazione perché finora non ha entusiasmato e comunque ha parecchio mercato, le ultime danno Anzani corteggiato proprio da quella Verona che lo ha lanciato (e dove ha casa). Dovesse perdere il centrale azzurro, Civitanova potrebbe puntare su Galassi per sostituirlo e sarebbe un’operazione assai logica perché il monzese è l’altro centrale della Nazionale. Vedremo gli sviluppi, il mercato è sempre imprevedibile ma i grandi colpi si pianificano proprio in questo periodo e la Lube lo ha fatto ad esempio con Bruno, Lucarelli, e lo sfortunato Isac.