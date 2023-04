Lube-Milano, l’ultimo duello C’è tanta voglia di impresa

Giovane Lube, dimostra che 6 già grande! Oggi la Lube può festeggiare la conquista della finale scudetto, la sesta consecutiva. Alle 18 quinto ed ultimo atto dell’emozionante semifinale contro l’Allianz Milano, serie riequilibrata sabato con l’incredibile rimonta biancorossa ad un passo dall’eliminazione. Dopo aver ribaltato gara4 da 2-0 a 2-3 (e veniva dallo 0-3 interno di gara3), Civitanova può chiudere il duello per guadagnarsi una finale inimmaginabile in estate dopo aver perso tre big e deciso di aprire un nuovo ciclo con martelli giovanissimi, fatta eccezione per Zaytsev. Il gruppo di Blengini sabato ha ancora una volta difeso alla grande il tricolore sul petto e ora serve un altro sforzo per compiere l’ennesima impresa in puro stile Lube, realizzata cioè soprattutto con la tenacia. I biancorossi potranno contare sul supporto di un Eurosuole Forum che sarà davvero fattore campo. I biglietti sono stati polverizzati in poche ore domenica, 4mila i tifosi, un ambiente caldo che dovrebbe presentare un colpo d’occhio monocromatico: tutti di rosso per accendere ancor più il clima. Se Piazza confida nella difesa e nella solidità, magari sperando che il servizio meneghino sia incisivo come nei primi due set di sabato (grazie a Ishikawa), Blengini si augura che la ricezione della sua Lube riprenda a funzionare come dal terzo set.

A livello individuale occhi puntati su Yant, mattatore tre giorni fa e già confermatosi contro Verona nei quarti come il giocatore dei palloni che scottano e delle partite più delicate. La Lube giunge alla "bella" con più fiducia, mentre l’Allianz potrebbe accusare il colpo non solamente del primo stop casalingo nei playoff, ma anche della grande occasione persa. Gara5 è comunque una cosa a parte, un po’ come i rigori nel calcio e spesso vince chi ha i nervi più saldi e meno il braccino. La Lube parte avvantaggiata essendo più abituata, ma attenzione perché Milano ha vinto la "bella" nei quarti contro Perugia e lo ha fatto in trasferta dopo aver perso il primo set.

Le formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Nikolov e Yant; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Bottolo, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

Allianz Milano: palleggiatore Porro; opposto Patry; schiacciatori Ishikawa e Mergarejo; centrali Loser e Piano; libero Pesaresi. A disposizione Ebadipour, Lawrence, Bonacchi, Vitelli, Colombo, Fusaro. All. Piazza.

Andrea Scoppa