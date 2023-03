Lube-Milano oggi in campo alle 18 Lombardi con problemi Covid

Senza diretta su Rai Sport, ma Lube-Allianz si gioca. E non era scontato. Giusto ieri ricordavamo come le sfide tra Civitanova e Milano in questa stagione siano sempre state "frizzanti", da quella d’andata disputata a Monza e di lunedì, a quella dei quarti di Coppa Italia con i meneghini giustizieri dei biancorossi per la seconda volta di fila. Questa di oggi alle 18 era particolare perché l’ultima casalinga di regular season della Lube, poi l’avvicinamento le ha dato una suspense ancor maggiore. Giovedì pomeriggio infatti sono circolate voci di possibili contagi da Covid-19 tra gli ospiti, confermate proprio ieri dalla Lega. In base al regolamento, se il numero di positivi nel gruppo squadra è superiore a 3 il match deve essere rimandato (anche se il protocollo sanitario è stato disapplicato a decorrere dalla recente Final Four e così sarà anche per i playoff) ma letteralmente non è stato possibile trovare una data utile, considerando che la Lube martedì ha l’andata dei quarti di Champions, domenica sarà impegnata a Perugia, quindi tre giorni dopo il ritorno con Ankara e la domenica scatteranno i playoff. Si gioca dunque, sperando che chi sarà in campo non sarà potenziale veicolo di trasmissione del virus. Di certo l’Allianz si presenterà indebolita all’Eurosuole Forum e non a caso la Lega nella nota stampa ha ringraziato il presidente del club meneghino Lucio Fusaro per "la posizione costruttiva assunta nella duplice veste di proprietario di club e di consigliere di amministrazione della Lega". In effetti non era una cosa scontata vista l’importanza della posta in gioco. L’incontro vale tanto per i campioni d’Italia che cercano la quarta vittoria di fila e i tre punti che darebbero matematicamente il quarto posto, però pesa anche per l’Allianz che, ottava con 4 punti in più su Cisterna (in campo alle 18 oggi contro Piacenza che potrebbe finire quinta ed essere la rivale dei campioni d’Italia nei quarti) e -1 da Monza, deve garantirsi la partecipazione alla post season e magari salire di una posizione per evitare l’accoppiamento con Perugia.

Ipotizzare il sestetto che schiererà coach Piazza diventa impossibile proprio perché non si conosce né la quantità né l’identità dei positivi. In questi giorni l’ufficio stampa di Milano ha avuto un silenzio assordante, non rispondendo alla nostra richiesta di intervistare Patry e non inviando nemmeno le rituali dichiarazioni pre-gara alla Lega. Inoltre va considerato che Ishikawa si è fatto male una settimana fa nella semifinale di Coppa Italia ed è in dubbio. Più semplice indicare quelle che dovrebbero essere le scelte di Blengini che, da qualche settimana, pare aver trovato il sestetto definitivo, quello con cui i biancorossi difenderanno il tricolore sul petto e sul taraflex. Si dovrebbe andare con capitan De Cecco in regia e l’ottimo Zaytsev del periodo come opposto; schiacciatori Yant che deve cancellare la brutta prova di Siena e Nikolov; centrali Anzani e l’ex Chinenyeze; libero Balaso.

Andrea Scoppa