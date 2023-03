"Lube, niente calcoli Pensiamo solo a Milano"

Proprio uno dei giocatori più in forma dell’ultimissimo periodo, vicino ai livelli che da anni lo hanno reso il miglior centrale italiano, suona la carica alla Lube attesa domani alle 18 (diretta su Rai Sport) dall’ultima gara interna di regular season. Ovviamente parliamo di Simone Anzani. L’atleta 31enne da pochi giorni è intervenuto alla vigilia di Civitanova-Milano, partita che anticiperà il penultimo turno di SuperLega e che può dare verdetti importanti in chiave playoff ad entrambe. I campioni d’Italia mirano alla vittoria da 3 punti per garantirsi matematicamente il 4° posto (fattore campo a favore nei quarti di finale) senza attendere l’ultimo turno difficilissimo a Perugia. L’Allianz invece cerca punti per garantirsi la certezza di fare la post season, al momento infatti i meneghini sono ottavi, ultimi ad accedere, con 4 lunghezze su Cisterna. E giustamente i laziali giocheranno alla stessa ora ospitando proprio quella Piacenza quinta (assieme a Verona) alle spalle della Lube. Per il team di Gianlorenzo Blengini sarà la prima delle sfide decisive di marzo, già martedì ad esempio c’è l’andata dei quarti di Champions. La partita di domani inoltre è resa più frizzante dall’ultimo precedente che lo scorso dicembre ha visto (rivisto) Milano sbancare l’Eurosuole Forum ed estromettere i biancorossi dalla Final Four di Coppa Italia per la seconda stagione di fila. Ecco le parole di Anzani: "Dopo un mesetto abbondante di problematiche varie, abbiamo ripreso il percorso di crescita e siamo tornati a macinare punti. Milano è squadra che ha dimostrato a più riprese di essere molto pericolosa. L’Allianz ha fatto vedere di che pasta è fatta anche in semifinale di Coppa Italia con Trento andando sopra di due set. La vittoria contro l’Itas poi non è arrivata per qualche leggerezza, ma quella di Roberto Piazza è una squadra contro cui bisogna giocare bene per prevalere. Per noi sarà indispensabile metterli in difficoltà fin dai primi punti per non far emergere i loro punti di forza. Ci troveremo di fronte un parco schiacciatori di qualità. Anche se Ishikawa e i suoi compagni non dovessero essere al meglio fisicamente riuscirebbero a creare problemi. Come sempre noi dobbiamo guardare dalla nostra parte del campo. Il fatto che la conquista dei tre punti ci consentirebbe di chiudere in anticipo il discorso del quarto posto non ci farà avvertire particolari tensioni. Dobbiamo pensare a giocare la gara nel migliore dei modi senza fossilizzarci sulla classifica o sulla possibile griglia playoff. Il primo avversario della Lube a volte è la stessa Lube, non dobbiamo fare calcoli, mentre ogni match va giocato come se fosse l’ultimo".

Andrea Scoppa