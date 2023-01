Lube, non fa’ la stupida stasera in Portogallo

Per una volta l’impegno ravvicinato sembra essere una fortuna per la Lube che, questa sera, torna immediatamente in campo dopo il tracollo di Modena. Alle 21 i campioni d’Italia giocano alla Sports Hall Benfica Lisboa di Lisbona contro il Benfica, quinto incontro della fase a gironi della Champions e trasferta che può dare ai biancorossi il passaggio ai quarti di finale con un turno di anticipo. La partita verrà trasmessa in tv solo in modalità pay per view su Discovery+, in alternativa la si potrà seguire sulle frequenze di Radio Arancia. Poco più di 72 ore dopo la sconfitta del PalaPanini, gli atleti di Blengini hanno dunque l’occasione per mettersi alle spalle la figuraccia, ritrovarsi a livello tecnico e soprattutto recuperare quello spirito Lube che sabato è parso sparito. La società esige la vittoria per queste motivazioni, ma anche perché i lusitani sono decisamente alla portata, la classifica li vede addirittura ultimi del gruppo C senza alcuna vittoria all’attivo. Ma la dirigenza si aspetta anche di rivedere una squadra grintosa e col giusto mordente dopo averla strigliata negli spogliatoi sabato. Tra gli osservati speciali Yant che nell’ultimo periodo, sia da subentrato che da titolare, non solo non ha mai inciso anzi è stato quasi irritante per l’atteggiamento moscio, come svuotato o deconcentrato. Oltre a lui sotto i riflettori anche Chinenyeze. Nessuno gli chiedeva di sostituire Simon alla pari, il gigante era ed è un fenomeno, ma il centrale deve essere maggiormente una presenza, quantomeno a muro.

All’andata il Benfica di Marcel Matz sorprese la Lube vincendo i primi due set all’Eurosuole Forum, ma i biancorossi cambiarono marcia a partire dal terzo parziale centrando la rimonta. Era la Civitanova di inizio stagione che spesso sbagliava l’approccio e in quell’occasione patì i portoghesi, sulla carta sparring partner ed invece capaci di stupire contenendo bene a muro e difendendo tanto. Poi i Blengini boys recuperarono efficacia al servizio (Garcia iniziò ad ingranare) cambiando l’inerzia tecnica e gli equilibri psicologici. I lusitani scesero in campo con il seguente starting six: Da Silva Violas al palleggio per la bocca da fuoco Lucas Gaspar (ora non più in cima alle gerarchie di Matz), in banda Raphael Oliveira e Ryuma Oto Aleixo, al centro Wohlfahrtstatter e Santos Franca, nel ruolo di libero staffetta tra Casas e Bernardo. L’altra partita del gruppo C si disputerà domani sera e se la Lube farà la Lube, cioè saprà espugnare Lisbona, la gara tra Vb Tours e Knack Roeselare risulterà ininfluente. De Cecco e compagni infatti sono al comando con 4 vittorie in altrettante uscite, impeccabili in Europa, mentre francesi e belgi sono a quota due affermazioni e pertanto salendo a 5 successi Civitanova non sarebbe più raggiungibile. In Champions League i criteri che per la classifica sono nell’ordine: numero di vittorie; punti; quoziente set; quoziente punti.

Andrea Scoppa