Lube, non fare scherzi C’è da battere Verona

Lube, non fare scherzi da pesce d’aprile. Sei giorni il brillante successo 3-0 sulla WithU, i campioni d’Italia vivono questa sera alle 20.30 al Pala Agsm Aim di Verona una gara4 da batticuore, un’altra sfida che porta con sé il rischio dell’eliminazione nei quarti dei playoff. Sotto 2-1 Civitanova non può assolutamente perdere, ha solo un risultato a disposizione per restare nella post season, questa volta con la consapevolezza che il blitz darebbe una reale svolta alla serie facendo sognare l’impresa come con Trento l’anno scorso. Sì perché si arriverebbe a gara5 con il fattore campo a favore ed invertendo i ruoli di questa serie, dato che a quel punto la pressione finirebbe addosso agli scaligeri che avrebbero dilapidato il doppio vantaggio. La vittoria è l’unica cosa che conta nel Dna biancorosso, ancor più oggi per scongiurare una stagione da "anno perso" citando le parole del patron Giulianelli. Il team di Blengini (seguito da una settantina di tifosi) dovrà provarci in un impianto che in questa stagione l’ha visto sempre sconfitto al tie-break, sia in campionato che in gara2. Il tecnico riproporrà il formato tattico con Zaytsev (foto, a destra) ad aiutare in ricezione, così da proteggere Nikolov (foto, a sinistra), ma è ovvio che stavolta Verona non sarà presa alla sprovvista. In gara3 oltre ad una migliore ricezione che ha permesso a De Cecco di giostrare perfettamente l’attacco ed oltre alla prestazione mostruosa di Nikolov, la Lube ha vinto grazie al servizio ed alla bravura dei laterali nel trovare tocchi a muro. La battuta è arma che invece ha fruttato poco a Verona, non a caso in settimana Stoytchev vi ha fatto molte sedute. Attenzione soprattutto ai tre martelli Keita, Mozic e Sapozhkov. Bisognerà mantenere la stessa lucidità avuta nel terzo atto anche se stasera per la Lube sarà più dura in un palazzetto avverso e tutto esaurito. Oltre 4.000 gli spettatori attesi per spingere Verona a quella che sarebbe la prima semifinale nella storia del club.

Le formazioni

WithU Verona: palleggiatore Spirito; opposto Sapozhkov; schiacciatori Mozic e Keita; centrali Mosca e Grozdanov; libero Gaggini. A disposizione Raphael, Jensen, Magalini, Cavalcanti, Zanotti, Cortesia, Bonisoli. All. Stoytchev.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Nikolov e Yant; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Bottolo, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

Andrea Scoppa