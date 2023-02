Lube obbligata a non cadere nella Cisterna

Come on Lube! Proprio come la canzone utilizzata dallo speaker Fabio Domizi per caricare squadra e ambiente all’ingresso in campo, per i campioni d’Italia è giunta la domenica della riscossa. Dell’uscita dalla crisi. L’appuntamento con la vittoria non può essere più rimandato dato che manca dal 26 dicembre e da allora sono seguiti 4 ko consecutivi in regular season, eguagliando il primato negativo societario. Alle 18 i biancorossi ritrovano l’Eurosuole Forum per la 7ª giornata di ritorno e quella Top Volley Cisterna che all’andata diede una sonora scoppola 3-0. Da quel ko nacque una Lube più solida e capace, sembrava essersi lasciata alle spalle gli alti e bassi inevitabili di inizio stagione visti i tanti cambiamenti estivi in organico. Invece il fattore gioventù (ma non solo) ha fatto ripiombare nella discontinuità e l’auspicio è che Cisterna sia di nuovo uno snodo per i biancorossi. Particolare curiosità per le scelte di formazione di Blengini. Una affermazione oggi è importante per il morale e per la classifica perché Civitanova occupa la quarta posizione con 27 punti ed ha la possibilità di staccare Piacenza che ieri, nell’anticipo, è caduta 3-1 in casa dell’inarrestabile capolista Perugia dopo aver preso il primo parziale. E Cisterna peraltro non è lontana, quindi è da considerarsi una concorrente playoff, i ragazzi di Soli sono ottavi con Milano a quota 23, anche se tecnicamente sono noni avendo collezionato una vittoria in meno rispetto ai lombardi. Dopo l’impresa al tie-break nella 4ª di ritorno con Trento, Cisterna ha accusato due passaggi a vuoto scivolando sia al PalaEstra di Siena sia il weekend successivo tra le mura amiche con lo stesso risultato contro Modena. Attenzione a Dirlic, opposto croato classe 1997 che sta guidando il campionato come re dei bomber e, proprio a Trento, ne ha scolpiti 37, primato stagionale assieme a Sapozhkov di Verona.

Le probabili formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Yant e Nikolov; centrali Chinenyeze e Diamantini; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Bottolo, Gottardo, Anzani, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

Top Volley Cisterna: palleggiatore Baranowicz; opposto Dirlic; schiacciatori Bayram e Gutierrez; centrali Zingel e Rossi; libero Catania. A disposizione Martinez, Zanni, Mattei, Kaliberda, Staforini, Bayram. All. Soli.

Andrea Scoppa