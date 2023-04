Lube obbligata a vincere "A Milano sarà battaglia"

Di nuovo spalle al muro, di nuovo a caccia di una rimonta da campioni d’Italia! La Cucine Lube è pronta a una battaglia sportiva con poco margine di errore nel quarto atto della semifinale scudetto. Oggi (ore 18) gli uomini di Chicco Blengini scendono in campo all’Allianz Cloud per cercare di ribaltare il fattore campo contro i padroni di casa dell’Allianz Milano, passati in vantaggio nella serie dopo i successi nel secondo e terzo round. Capitan Luciano De Cecco e compagni hanno il compito di violare l’impianto meneghino (con qualsiasi risultato), come già accaduto in regular season, per allungare la serie e riportare gli uomini di Roberto Piazza all’Eurosuole Forum, dove martedì 25 aprile andrebbe in scena l’eventuale "bella". Serve l’impresa e non è cosa da poco dopo la prova casalinga sotto tono di mercoledì scorso, ma la Lube ha nelle sue corde la capacità di risalire e ha dimostrato più volte di non darsi per vinta nelle sfide importanti. "Dobbiamo interpretare gara4 nel migliore dei modi dal punto di vista mentale – spiega Ivan Zaytsev – perché Milano è in vantaggio e farà di tutto per chiudere la serie davanti al proprio pubblico. Non vogliamo uscire in anticipo dalla corsa scudetto, soprattutto dopo un terzo round in cui praticamente non siamo scesi in campo. Abbiamo tanta voglia di riscatto, all’Allianz Cloud sarà battaglia vera".

Zaytsev, dunque, suona la carica e dall’alto della sua esperienza sprona se stesso e i compagni a compiere l’impresa. Sa di avere un ruolo importante, una responsabilità pesante sia in chiave psicologica sia sotto il profilo tecnico, venendo impiegato anche in ricezione. Ma lo "Zar" è un campione, sa gestire momenti così delicati e ha fame di rivalsa. Peraltro la pressione stavolta è pure sulle spalle di Milano, che gioca in casa e deve vincere per forza, sapendo che nel caso in cui la serie dovesse allungarsi a gara5 vedrebbe notevolmente ridotte le sue chances di accesso alla finale. La Lube, infatti, davanti ai suoi "predators" non fallirebbe di certo una seconda occasione.

Le squadre sconfitte in semifinale disputano la finale per il terzo posto al meglio delle 5 gare: la vincente accederà poi alla Champions League 2023-24, mentre la perdente parteciperà alla Cev Cup). Le finaliste scudetto, invece, andranno entrambe in Champions.

Mauro Grespini