Lube: obbligo di evitare il record negativo

La Lube avrà una ulteriore motivazione in più domenica in casa per battere Cisterna, non solo "vendicare" il duro ko dell’andata e mettere fine alla serie di sconfitte, ma anche evitare di scrivere un record negativo. Mai infatti nella sua storia nella massima serie, iniziata nella stagione 1995-1996, il club ha collezionato più di 4 stop consecutivi in regular season. Più volte si è fermato a 3 (1998-‘99, 2004-2005 e 2006-2007) mentre nel campionato 2011-2012 è arrivato a quota 4. La cosa curiosa è che quella squadra allenata da Giuliani poi vinse lo Scudetto, il secondo di sempre per la società biancorossa. Insomma contro Cisterna, nona con quattro punti in meno, si deve vincere, anche perché si metteva in conto una stagione non da candidati a trofei dopo il forte ringiovanimento, era chiaro che questo sarebbe stato un primo di 2-3 di anni di un progetto rivolto al futuro, però preoccupa l’involuzione avuta dal team in questo avvio di 2023.

Forse i tifosi hanno avuto poca pazienza e poca riconoscenza ricordando che nessun club ha vinto quanto la Lube nel nuovo millennio e che dal 2017 Civitanova ha sempre disputato la finale tricolore vincendo le ultime tre. Tuttavia gli alti e bassi sono diventati soprattutto bassi in queste settimane e non va bene, era più normale a novembre, mentre adesso siamo vicini alle gare più importanti di Champions League e ai playoff Scudetto, le partite che decidono realmente il valore di un’annata. Ora si dovrebbe e si deve salire di livello dal punto di vista tecnico in primis, ma anche di mentalità e "fame", o ignoranza come piace ripetere a patron Giulianelli.

La Lube ha 5 turni di regular season per farlo, affrontando nell’ordine Cisterna in casa, Siena fuori, Piacenza e Milano in casa e finendo a Perugia. Incontri importanti per la classifica e non solo. Come scritto ieri è assai difficile che in questo finale i ragazzi di Blengini possano migliorare il 4° posto essendo a -5 da Trento e Modena, ma devono assolutamente proteggerlo dopo esser stati agganciati domenica da Piacenza. Il piazzamento sarebbe un discreto risultato dopo la rivoluzione estiva ed è necessario per poi godere del fattore campo nel primo round playoff. Le attuali 8 sconfitte sono un dato che eguaglia il totale del 2010, mentre furono 9 nel 2001 e 2008, ben dieci nel 2011 (finendo comunque terza) e 14 nel 2007, unica stagione conclusa senza playoff a causa del 10° posto.

Abbiamo voluto controllare come andarono i quarti quando la squadra non fu tra le prime 4, nel ’96 andò fuori subito dopo l’ottavo posto (al debutto in A1), nel ’99 uscì da quinta per mano di Modena, nel 2001 da quinta venne eliminata da Milano, nel 2008 sempre da quinta fu estromessa da Roma, nel 2010 invece da quinta fece fuori Modena. L’ultima volta che la Lube si è fermata nei quarti risale al 2015, stesa da Latina dopo il terzo posto in regular season.

Andrea Scoppa