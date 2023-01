Lube, ora c’è l’Halkbank Ankara Blengini: "Un avversario tosto"

La fase a gironi della Champions era iniziata con il successo in rimonta 3-2 sul Benfica all’Eurosuole Forum ed è terminata con un altro tie-break, in casa ed in rimonta (ma stavolta da 1-2 e non 0-2), contro il Knack Roeselare. Sei gare, sei vittorie, una Lube straordinariamente perfetta. Come se ci fossero due squadre, quella in crisi in campionato e quella che, quando sente la musichetta europea, non accetta la sconfitta e trova sempre il modo per reagire ed imporsi. Anche quando il risultato è ininfluente o quasi come mercoledì, dato che Civitanova era già qualificata ai quarti di finale.

La speranza è che questa affermazione (record personale i 30 punti di un super Yant) abbia dato una bella iniezione di fiducia alla squadra in vista dell’ostica trasferta a Verona contro i gialloblù talentuosissimi e pericolosissimi se in giornata. Il cammino perfetto di Civitanova, così come fatto anche da Perugia e Trento (i dolomitici mercoledì hanno rimontato da 2-0 in Polonia con lo Zaksa bi-campione in carica) dimostra quanto sia difficile e quanto alto sia il livello medio della SuperLega. La Champions la rivedremo a marzo, la Lube tornerà in campo tra il 7 e il 9 in Turchia e tra il 14 e il 16 all’Eurosuole Forum per la doppia sfida con l’Halkbank Ankara. Sestetto valido quello turco, con una stella che spesso ha massacrato Civitanova come il re dei bomber 2019-2020 Abdel-Aziz eppoi è appena arrivato Jaeschke. Dopo due eliminazioni di fila nei quarti, la Lube però stavolta può e deve passare.

Coach Gianlorenzo Blengini analizza così la doppia sfida: "Il tabellone ci riserva un confronto molto duro contro un altro team che ha vinto la sua pool ed è tra i collettivi migliori del campionato. L’Halkbank – spiega il tecnico della Lube – può contare su uno tra i più pericolosi opposti in circolazione, che oltretutto conosciamo bene, l’olandese Nimir Abdel-Aziz. Inoltre ha appena ingaggiato uno schiacciatore del calibro di Thomas Jaeschke, atleta che aumenterà la qualità della squadra. Lo statunitense a marzo si sarà ambientato. Di fronte a una rivale così insidiosa sarebbe del tutto inopportuno e fuori luogo pensare ai turni successivi perché dobbiamo concentrarci al massimo su questa sfida. Mi limito a ricordare come in Champions sia più affascinante il confronto con le squadre straniere. Per noi la chiave sarà trovare una maggiore continuità di gioco, Ankara punterà sul miglior inserimento possibile del nuovo schiacciatore".

Andrea Scoppa