Lube: orgoglio infinito Pareggiati i conti con Trento

LUBE CIVITANOVA

3

ITAS TRENTINO

2

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Zaytsev 17, Chinenyeze 18, Nikolov 17, De Cecco 2, Anzani 6, Yant 15, Balaso (L), D’Amico, Bottolo 1, Garcia. N.E. Sottile, Diamantini, Gottardo, Ambrose. All. Blengini.

ITAS TRENTINO: Kaziyski 11, D’Heer 11, Michieletto 19, Sbertoli 2, Lavia 9, Podrascanin 9, Laurenzano (L), Nelli, Dzavoronok 6, Pace, Cavuto. N.E. Berger, Depalma, Lisinac. All. Lorenzetti.

Arbitri: Vagni (Pg) e Zavater (Roma).

Parziali: 25-21 (27’), 25-15 (24’), 19-25 (29’), 23-25 (29’), 17-15 (23’).

Note: spettatori 4026; Lube battute sbagliate 18, ace 9, muri 6, ricezione 42% (perfetta 29%), attacco 49%; Itas bs 26, ace 5, muri 11, 41% (16%), 46%.

CIVITANOVA

Eccome se lo difendono. Avevamo scritto "difendi lo scudetto" e una Lube dall’orgoglio infinito lo ha fatto, imponendosi in una gara2 interminabile e vietata ai deboli di cuore. Dominata da Civitanova nei primi due set prima di subire la rimonta con Kaziyski messo in panca (non ha giocato Lisinac). L’approdo al tie-break sembrava letale, invece i campioni d’Italia l’hanno...rivinta. E’ 1-1 nella serie tricolore, equilibrio ritrovato e vedremo quale sarà ora l’effetto psicologico. Basterà attendere domenica, appuntamento alle 18 alla BLM Group Arena di Trento.

Primo set. "Noi vogliamo questa vittoria", il coro dei tifosi è tanto urlato quanto esplicito in un palas stracolmo e tutto rosso. E’ Zaytsev a suonare la carica e due muri piazzano l’allungo 9-6. Non è disprezzato qualche aiuto di una Trento discontinua (9 errori): 17-12. Il baby Laurenzano finisce addosso ai colleghi al nostro fianco, comunque Civitanova resta in controllo. Un ottimo Zaytsev sigla il 24-19, quindi Nikolov trova l’1-0.

Secondo set. La Lube ha più mordente, il muro comincia a toccare palloni (Trento avrà il 25% d’attacco) e Nikolov d’astuzia fa 15-11. L’Itas va in bambola, in ricezione sfarfalla (10% perfetta) e i campioni d’Italia ne approfittano: 19-12 con Nikolov. Ancora il figlio d’arte per il 24-15, poi un ace-missile di Yant sancisce il 2-0.

Terzo set. Due muri dell’ex Podrascanin su Nikolov svegliano Trento: 7-11. Di colpo la Lube fatica tremendamente a valicare le mani dolomitiche (Nikolov 08), un altro block, su Zaytsev per il 15-22, apparecchia il quarto parziale. Michieletto, ora fattore, schiaccia di pipe il 19-24. Poi attacco lungo di Yant.

Quarto set. Il nastro aiuta due volte di fila D’Heer e l’Itas (con KK in panca e comunque 8 sbagli in battuta) prova la fuga 15-17, ma la Lube resta a contatto e proprio di nastro Zaytsev pesca il prezioso 20-19. La tensione è altissima, è un botta e risposta, De Cecco cavalca lo scatenato Chinenyeze, poi D’Heer fa 23-24. Il muro di Podrascanin su Yant prolunga gara2.

Quinto set. Lorenzetti prosegue con Dzavoronok. Nikolov butta giù il 12-9 che fa sognare, però con Dzavoronok in battuta ecco l’aggancio a 13. Yant dà il match ball, Michieletto manda ai vantaggi. Al terzo match ball De Cecco salva l’impossibile e Nikolov fa esplodere l’Eurosuole Forum.

Andrea Scoppa