Lube-Piacenza, in palio il quarto posto

Lube, proteggi il quarto posto. Due settimane dopo i campioni d’Italia tornano in campo e lo rifanno sul taraflex tricolore dell’Eurosuole Forum per misurarsi alle 18 con la Gas Sales Bluenergy. In diretta su Rai Sport e davanti ad una cornice di pubblico che si prevede da primato stagionale, si gioca un terz’ultimo turno di regular season che vale tanto in ottica playoff. Di fronte due formazioni con 30 punti appaiate al 4° posto, piazzamento di rilievo perché consente di godere del fattore campo nei quarti playoff. Al momento Civitanova è avanti per il quoziente set e sabato recupererà la trasferta di Siena (i toscani nell’anticipo di ieri sono stati battuti al tie break a Taranto nel delicato scontro salvezza tra le ultime). Giusto pure ricordare che i biancorossi concluderanno la regular season al PalaBarton e quindi rischiano di non prendere punti all’ultima giornata, fondamentale farli prima.

All’andata finì 2-3 una sfida emozionante e le emozioni non mancheranno oggi, di sicuro per il team di Blengini sarà più dura complice il lungo stop e soprattutto perché gli ospiti di Botti hanno appena recuperato Lucarelli, da qualche settimana Leal e rispetto all’andata potranno contare su tale Simon. Ecco, il ritorno dei tre grandi ed amati ex rappresenta l’altro leitmotiv oltre la classifica. Leal ci è già passato in maglia Modena, sarà la prima volta per Lucarelli e ancor più Simon (primo per muriset) che qui ha militato più di tutti, dal 2018 e più di tutti non solo ha vinto ma ha fatto vincere, autentico trascinatore delle ultime due edizioni dei playoff. A proposito di ex, vanno citati anche Cester da una parte e De Cecco dall’altra.

Mai come oggi determinante il servizio, Piacenza è seconda per aceset, inoltre sfida nella sfida i duelli generazionali. Al momento fuori luogo tra Chinenyeze e il miglior centrale al mondo (anche se ad ottobre ci disse che non avrebbe fatto rimpiangere Simon in attacco), suggestivo invece tra schiacciatori che rappresentano il presente e colleghi che dovranno essere il futuro. La Lube ha lasciato Lucarelli per lanciare Yant, Nikolov ha già la potenza di Leal e gli stessi difetti in ricezione ma anni per cancellarli. Come non dimenticare poi che Zaytsev (mattatore all’andata) non ha fatto parte dell’Italia iridata perché De Giorgi ha scelto Romanò e ha preferito non mettergli pressione, optando per una riserva soft come Pinali?

Le probabili formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Yant e Nikolov; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Bottolo, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: palleggiatore Brizard; opposto Romanò; schiacciatori Lucarelli e Leal; centrali Caneschi e Cester; libero Scanferla. A disposizione Hoffer, Gironi, Recine, Basic, Alonso, De Weijer. All. Botti.

Andrea Scoppa