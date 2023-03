"Lube quarta? Ci avrei messo la firma Io sto bene qui e conto di restare"

Tre giorni dopo la sconfitta con l’Halkbank e a due giorni dall’ultima gara di regular season a Perugia, il direttore generale Giuseppe Cormio parla del momento della Lube. Al Carlino si dice fiducioso in vista del ritorno dei quarti di Champions, difende il "suo" progetto tecnico e replica stizzito alle voci di dissidi con patron Fabio Giulianelli.

Cormio, una brutta Lube martedì in Turchia. È d’accordo?

"Sì, potevamo giocare meglio. Abbiamo subito – risponde il dg – in ricezione nonostante abbiano fatto tanti errori, ma abbiamo anche pagato l’uscita di Yant. Lui è l’equilibratore della nostra ricezione e la caviglia gli si è girata in un fase chiave".

Va evitata quella che sarebbe la terza eliminazione di fila nei quarti. Rispetto alle altre avete il vantaggio del fattore campo, ma più inesperienza in gare secche. Ad esempio Nikolov ha toppato ad Ankara e ci può stare alla sua età.

"La squadra è questa, è giovane, ha poca esperienza e presenta atleti che hanno lacune in alcuni fondamentali. Ma lo sapevamo. Ricordo che all’età di Nikolov atleti come Lavia o Michieletto non giocavano. Questo è un progetto di più anni".

Quindi finora il bilancio è positivo?

"Abbiamo fallito solo la Coppa Italia, per il 4° posto in campionato ci avrei messo la firma. Mercoledì riaffronteremo Ankara che ha perso solo una volta in Champions e poi ha aggiunto Jaeschke che guadagna come i nostri quattro schiacciatori. Lotteremo per restare in Europa e possiamo farcela".

Teoricamente avreste ancora chance di 3° posto ma domenica c’è la Sir che vuole chiudere la regular season con sole vittorie. E poi forse conviene finire quarti e nei playoff sfidare Verona piuttosto che vedersela magari con Piacenza, no?

"Ah io non faccio mai questi calcoli. Penso finiremo quarti e credo che un po’ di turnover lo faranno entrambi gli allenatori, comunque chi giocherà a Perugia lo farà per vincere, come nel nostro Dna".

Yant verrà preservato?

"Non si è allenato, fa solo terapie. Ha riportato una brutta storta, credo lo rivedremo per la Champions".

Capitolo mercato, anche a noi giungono conferme circa l’arrivo di Lagumdzija. Del resto la scorsa estate volevate intervenire in quel ruolo.

"Posso solo dire che tanti opposti sono sul mercato, Dirlic, Lagumdzija, Rychlicki che è italiano, Sapozhkov, c’è un incredibile intreccio".

Però del turco alla Lube si parla da qualche anno e dai e dai.

"Tre anni fa provai a portarlo qui, vero, ma chiesero una cifra esagerata. Certo che è un ragazzo interessante, come Sapozhkov ad esempio".

Ok non si sbottona in entrata, figurarsi in uscita. Ma a proposito di partenze, non è che la sua trionfale esperienza a Civitanova volge al termine? C’è la crisi del settimo anno?

"Finché leggo di un trasferimento a Monza, perché ho un rapporto di amicizia e stima con la presidentessa Marzari, lo posso accettare, fa parte del gioco. Quello che mi dà fastidio – conclude – è leggere che ci sarebbero screzi, che sarei inviso alla proprietà. E’ una stupidaggine. Io sto bene qui e conto di restare. Il rapporto che ho con Giulianelli e col mondo Lube è da 10 e lode".

Andrea Scoppa