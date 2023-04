"Lube, questa volta non ci sbarrerai la strada"

di Andrea Scoppa

I due club che hanno vinto più trofei nel nuovo millennio, la squadra tri-campione d’Italia in carica contro quella vice campione del mondo e due volte vice campione d’Europa: Civitanova-Trento è una finale scudetto stellare. E a proposito di stelle, il taraflex vedrà all’opera ben sei azzurri che hanno riportato l’Italia in cima al mondo, tre per parte. Tra questi Alessandro Michieletto, lo schiacciatore mancino già presente e ovviamente futuro, il golden boy della nostra pallavolo. A soli 21 anni ha già vinto molto, ma da lunedì disputerà la prima finale scudetto della sua carriera.

Michieletto, avete battuto quella che qui chiamano la Lube2, ma adesso c’è la Lube vera e propria che è stata una bestia nera negli ultimi playoff (causa di tutte le eliminazioni dal 2019, sempre in semifinale) per voi.

"Volevamo questo step dopo esserci sempre fermati in semifinale, contro Piacenza finalmente ci siamo riusciti. Sto per vivere un sogno, sono orgoglioso e proveremo a portare la società lassù. La Lube ci ha sempre sbarrato la strada e questa può essere una motivazione in più nell’avvicinarsi a questa sfida. Giocare contro chi ha vinto gli ultimi tre scudetti, seppur con una formazione magari differente dal passato, è molto stimolante".

Cosa teme di Civitanova e cosa o chi ammira?

"La Lube è risalita da una situazione di svantaggio sia nei quarti sia in semifinale; ha vinto partite in trasferta a Verona e Milano che potevano essere decisive per uscire di scena. E’ quindi una squadra che non si arrende mai, sa esaltarsi nei momenti difficili e ha mantenuto il Dna di quella del suo recente e vittorioso passato. Ha giocatori forti in ogni settore, quindi se indicassi solo un paio di nomi farei sicuramente un torto a qualcuno".

Dove si può decidere gara1 e in generale la serie?

"I playoff in corso raccontano come il servizio sia diventato un fondamentale molto incidente. Contro palleggiatori bravi come De Cecco è fondamentale mettere in difficoltà la ricezione, per riuscire a togliergli qualche alternativa".

Qui siete ritenuti favoriti in virtù della classifica e delle previsioni estive. È così?

"Non lo dico per sfuggire dai pronostici o dalle responsabilità, ma credo che mai come in questo caso non ci siano favorite. Le squadre partono alla pari anche per via di un percorso in regular season che non è sempre stato facile. Oltretutto per molti di noi sarà la prima finale scudetto e sinceramente non posso sapere come reagirò in campo. Sono felice di poterla vivere da protagonista e non penso ad altro; voglio giocare e divertirmi cercando di regalare a Trentino Volley e ai suoi tifosi grandi emozioni. Sono cresciuto vedendo da bordocampo partite e allenamenti di quella Itas che fra il 2008 e 2013 ha vinto tutto: guardavo e cercavo di imparare dai campioni. Provate a pensare ora che sensazioni posso sentire quando la Blm Group Arena urla il mio nome".