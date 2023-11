Lube, quinta Supercoppa nel mirino. Piacenza annichilita: ora c’è Perugia

GAS SALES PIACENZA

0

CUCINE LUBE CIVITANOVA

3

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard, Lucarelli 7, Leal 3, Ricci 2, Simon 13, Romanò 3, Scanferla (L), Recine 5, Gironi 7, Alonso, Andringa. N.E. Hoffer, Caneschi e Dias. All. Anastasi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 7, Zaytsev 9, Lagumdzija 9, Nikolov 17, Diamantini 6, De Cecco 1, Balaso (L), Anzani, Larizza, Yant 1. N.E. Thelle, Motzo, Bisotto, Bottolo. All. Blengini.

Arbitri: Vagni (Pg) e Cappello (Sr).

Parziali: 22-25 (26’), 16-25 (24’), 18-25 (26’).

Note: spettatori 3.400; Gas battute sbagliate 18, ace 3, muri 2, ricezione 57% (perfetta 36%), attacco 49%; Lube bs 17, ace 3, muri 8, 74% (44%), 65%.

Dolcetto, scherzetto e pure la finale, che Lube ragazzi! I biancorossi conquistano subito la prima finale stagionale annichilendo 3-0 Piacenza ed oggi alle 17 (diretta su Rai Sport) ri-giocheranno per alzare la Supercoppa edizione 2023. Rivale di Civitanova sarà ancora una volta Perugia che prima aveva sconfitto 3-1 Trento, in rimonta, con 23 punti di Ben Tara entrando dalla panchina. La Lube andrà a caccia della quinta Supercoppa, trofeo che non vince dal 2014 e arriva alla sfida avendo davvero impressionato. Piacenza è stata massacrata, il team di Blengini è stato superiore in ogni fondamentale, tosto a muro, bello nel gioco offensivo, con Nikolov irreale: 17 punti con 1415 per il 2003…

Primo set. Gli ex Lucarelli di pipe e Simon con un ace creano il primo break 6-9 ma sarà un fuoco di paglia. La Lube riesce a restare a contatto perché i martelli passano tutti con gran continuità (alla fine clamoroso 74% d’attacco), da applausi un paio di colpi di Nikolov. Arriva l’aggancio e pure il sorpasso 15-14 grazie a Lagumdzija. Due sbavature di Scanferla, la prima in copertura con Chinenyeze a ringraziare, la seconda in ricezione, regalano il parziale.

Secondo set. I vice campioni d’Italia sporcano molti palloni a muro, Lagumdzija si è acceso e De Cecco lo cavalca a ripetizione. Sempre il turco crea problemi pure col servizio e la Lube se ne va 8-14. Anastasi toglie Romanò e Leal (310 l’ex), ma Recine e Gironi non cambiano il trend. Civitanova fa quel che vuole, emblematico il muro che si piglia Simon da Chinenyeze: 12-20. La Lube si diverte e il finale è nel segno di Nikolov (ancora senza errori) e Lagumdzija, l’opposto chiude col 6° muro di squadra nel parziale.

Terzo set. La Lube è perfetta, Balaso le prende tutte e Nikolov è una macchina. L’erroraccio di Brizard che vale il 16-12 è il segnale della resa. A conferma del martedì pessimo di Piacenza, sono due infrazioni di Gironi a sigillare il 3-0.