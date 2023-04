"Lube, raggiungiamo un traguardo storico"

di Andrea Scoppa

"Possiamo raggiungere un traguardo che definirei storico". Il giorno dopo l’impresa di Milano recuperando gara4 da 2-0 e portando la serie di semifinale alla "bella", il direttore generale della Lube Giuseppe Cormio è provato dalle emozioni di un match palpitante e dal viaggio senza dormire, ma altrettanto carico e concentrato per gara5. Domani l’Eurosuole Forum dirà chi tra Civitanova e Allianz giocherà la finale scudetto 2023.

Direttore, la Lube non muore mai. In questi anni avete abituato i tifosi ai trionfi e a grandi rimonte, due settimane fa contro Verona, l’anno scorso contro Trento, ma forse sabato era più dura. È d’accordo?

"Sicuramente è una caratteristica della Lube ed è stato importante che giocatori giovani abbiano già mostrato la capacità di potersi risollevare. Tuttavia negli altri casi abbiamo compiuto il ribaltone, stavolta non è ancora paragonabile. Pensando indietro non si guarda avanti, abbiamo ri-equilibrato la serie, nient’altro".

Sabato Lube dai due volti?

"Sì, abbiamo giocato due partite in una. Nella seconda siamo cresciuti tantissimo in ogni fondamentale attaccando con percentuali altissime. I muri magari non sono stati tanti ma sono stati fatti nei momenti chiave, ad esempio indirizzando il tie-break".

Nei block decisivo Anzani, ma che partita ha fatto Yant?

"Marlon ha sofferto nei primi due set, poi è stato eccellente, non possiamo permetterci che abbia questi passaggi a vuoto. Io lo comprai che aveva 18 anni, so che ha le qualità per diventare un campione, per essere tale deve migliorare nell’approccio. Simone ha fornito un aiuto importante con i muri nel quarto e quinto set, ha giocato bene, è stato anche grintosissimo".

In tv è stato inquadrato mentre mandava a quel paese qualcuno: cosa era successo?

"Non ce l’avevo con qualcuno di Milano. Era uno sfogo da tifoso perché stavamo commettendo troppi errori".

La vittoria domani non solo darebbe la sesta finale consecutiva, ma sarebbe un inatteso regalo dopo la rivoluzione estiva e un progetto pluriennale.

"Sì, sarebbe un traguardo storico, sembrava impossibile al primo anno avendo costruito una squadra giovane. E non dimentichiamo che significherebbe la garanzia di partecipare alla Champions".

Sarebbe storica anche per Milano che non vi è mai arrivata. Sabato l’Allianz ha forse avuto il braccino e una gara5 la vince proprio chi non ha il braccino?

"Coach Blengini a fine gara sabato ha subito spento i troppi entusiasmi perché c’è da vincere martedì. Siamo due squadre differenti, ma con valori simili, l’equilibrio è assoluto e lo si vede. Siamo al 50-50%".

Chi sarà l’altra finalista?

"Pensavo che Trento l’avrebbe chiusa avanti 2-0. Ha patito qualche rimonta in passato, le lezioni dovrebbero essere state apprese. Piacenza la chiamo la Lube2, è meno squadra, ma dalla sua ha gli assi che ben conosciamo. Non lo so chi passerà, però posso dire che erano le uniche vere anti Perugia in estate. Chi avrà la meglio diventerà la favorita per lo scudetto".