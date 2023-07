Lube, regular season da ottobre a marzo "Mai più campionati così corti, intollerabile"

La pubblicazione del calendario di SuperLega ha rinfocolato l’annosa questione del troppo poco tempo dedicato all’attività dei club, con il campionato strizzato all’inverosimile e atleti spremuti, specie quelli pure impegnati da maggio ad ottobre con le nazionali. Nella pallavolo in pratica accade il contrario del calcio, dove le nazionali da decenni chiedono e auspicano più spazio per amichevoli e raduni. A riaccendere la miccia è stato proprio il presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi: "Arriviamo da una grande stagione, abbiamo assistito a dei campionati clamorosi, non solo di SuperLega, ma anche di A2 e A3, campionati che sono cresciuti tantissimo. Ora però siamo arrivati ad un punto di non ritorno, devo dire mai più. Mai più campionati così corti, è intollerabile. Sono improponibili e insostenibili per i nostri club. Abbiamo proprietari che investono tantissimo al servizio del movimento, con stagioni così corte la situazione inizia ad essere pesante. Sappiamo che il problema arriva dai piani superiori, ma una stagione di cinque mesi e mezzo non è concepibile".

Il presidente della Federazione Giuseppe Manfredi lo appoggia: "Mi unisco al tasto dolente, fortunatamente, dopo tante insistenze, la FIVB ha abolito le qualificazioni Mondiali ed Europei ed eliminate queste mai più ci saranno tre tornei internazionali in un anno. Un’altra nostra vittoria è la nuova formula dei Mondiali che avrà gironi da quattro squadre, in modo che in 12 giorni l’evento finisca, mentre anche la Vnl verrà ridotta, per fare riposare ad agosto i giocatori. Abbiamo bisogno di trovare il giusto equilibrio, abbiamo il dovere di difendere tutti i nostri giocatori, club e campionato". La prossima SuperLega, va ricordato, scatterà il 22 ottobre e la regular season terminerà il 3 marzo, poi comincerà la fase clou, quella dei playoff e per il momento non sono state fornite le date. Di certo le finali dovranno concludersi entro metà maggio, anche perché poi c’è un evento top per le nazionali come l’Olimpiade. Nelle settimane passate erano circolati rumors su un possibile allungamento a 7 delle sfide di post season, visto il grande successo dei quarti fino a gara5. Tuttavia al momento la cosa appare irrealizzabile. Si sta discutendo invece di far disputare la prossima Final Four di Supercoppa nuovamente non in casa di chi ha vinto il tricolore (l’anno scorso in Sardegna e non a Civitanova), l’ipotesi sarebbe una città del nord-ovest. Di sicuro c’è che la Cev ha bocciato la richiesta di Modena di partecipare alla prossima Coppa Cev in quanto società vincitrice dell’ultimo trofeo. Gli emiliani, come Perugia, resteranno fuori dalle competizioni europee.

Andrea Scoppa