Lube, servirà un gran ritorno per battere i turchi

La Lube è rientrata ieri sera dopo il lungo viaggio dalla Turchia, complesso come quello d’andata ma stavolta più pesante mentalmente. Tra aerei e pullman, tante le ore che sono state spunto di riflessioni dopo il 3-1 patito ad Ankara nell’andata dei quarti di Champions. Il primo ko europeo dopo le 6 vittorie della prima fase, ma si sa che nel girone il valore delle altre è simile a quello di un club di metà classifica in A1. Poi le cose cambiano. Uno stop che non ha azzerato le possibilità di semifinale, come ha detto Bottolo (il migliore), l’Halkbank è certamente alla portata e mercoledì, alle 20.30 all’Eurosuole forum, può essere steso da 3 punti confidando poi nel Golden set. Tuttavia per il terzo anno di fila Civitanova si ritrova spalle al muro nei quarti dopo il primo atto. Il vantaggio è che stavolta i biancorossi potranno giocare il ritorno in casa, lo svantaggio è che l’organico è meno esperto al clima delle gare secche e meno stellare del passato, manca il leader che te la vince da solo o quasi, come faceva un Simon. A tal proposito, nessuno si aspetta che la giovane Lube di quest’anno possa alzare la coppa, ma la società ha sempre parlato di semifinale come obiettivo e non arrivarci pur avendo scampato il tabellone peggiore (di là c’erano Zaksa, Trento, Perugia) sarebbe un fallimento. Dal punto di vista tecnico mai i campioni d’Italia avevano avuto il 38% di attacco in Champions, solo nella disfatta di Cisterna avevano fatto peggio in Italia (36%). Tuttavia questo dato scaturisce da dietro, anche con l’Halkbank infatti è mancata la ricezione. Non solo per gli ace 9 a 4, ma perché De Cecco ha dovuto correre da una parte all’altra e tutto diventa più complicato. A conferma di ciò, l’Halkbank ha sbagliato 27 battute, un’enormità in 4 set, praticamente ha regalato un parziale. Tuttavia ha continuato a forzare perché comunque i benefici erano maggiori. Ad andare in crisi soprattutto Nikolov e non è una novità purtroppo. Emblematico il terzo set quando è ri-entrato per Yant e ha subito ace a raffica, sconsolato, con Ankara che ha rimontato e sorpassato. C’è da augurarsi che le difficoltà del bulgaro non si ripetano al ritorno, nonché nelle gare dove si picchia più forte e servono esperienza e nervi saldi: i playoff scudetto. La trasferta ha evidenziato infine quanto Yant sia una sorta di barometro per il team di Blengini. Del resto è lo schiacciatore più affidabile in ricezione e ha già affrontato le pressioni, spesso da protagonista, dei match ad eliminazione. Da oggi farà terapie alla caviglia, ma non dovrebbe essere nulla di serio fortunatamente.

Andrea Scoppa