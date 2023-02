Lube, Siena ko: il quarto posto è bloccato

Emma Villas Aubay Siena

0

Lube Civitanova

3

: Ricci 6, Van Garderen 12, Petric 4, Bonami, Raffaelli 7, Biglino 5, Pinelli, Finoli, Pereyra 7, Pochini, Fontani, Mazzone, Bartman. All. Pelillo.

CIVITANOVA: Garcia Fernandez 1, Sottile, D’Amico, Balaso, Zaytsev 18, Chinenyeze 6, Nikolov 10, Diamantini, Gottardo, Ambrose, De Cecco 2, Anzani 4, Bottolo 9, Yant 2.

Parziali: 21-25, 18-25, 23-25.

Arbitri: Cerra, Curto.

La rincorsa al terzo posto prosegue. Nel recupero della sfida non giocata due settimane fa per lo sciame sismico che aveva colpito Siena, la Lube affonda il colpo senza particolari problemi e archivia la pratica Emma Villas in tre set. Abbastanza rapidi e in controllo i primi due, decisamente più complicato il terzo. Ma è bastato rimettere il piede sull’acceleratore per riprendere agilmente il controllo delle operazioni e portare a casa il risultato. Zaytsev premiato mvp, ottimo l’ingresso di Bottolo, buon primo set di Nikolov, serata così e così per Yant. Non c’è stato bisogno di percentuali stratosferiche in attacco (appena il 39%) e in battuta (4 aces), l’ottimo lavoro a muro (12) sull’attacco molto prevedibile dei toscani ha fatto la differenza in ogni parziale. Poteva essere una serata difficile, considerata la necessità dei padroni di casa di fare punti per togliersi dall’ultimo posto, ma dopo un avvio equilibrato il primo set ha preso subito la direzione gradita.

Il turno di battuta di Zaytsev, efficace e pericoloso pur senza forzare troppo, mette in difficoltà la ricezione Emma Villas, così arriva il parziale che dall’11 pari porta al +6. Stoppato il tentativo di rientro Siena (20-22), sono i muri di Nikolov che sigillano il parziale tenendo gli avversari a 21.

Il secondo sembra una passeggiata: sempre sull’asse Zaytsev-Nikolov la Lube si porta sul +7 (6-13), il muro fa ancora bene il proprio lavoro è poco dopo è addirittura +10 (8-18). Il turno di servizio di Van Garderen fa male, l’olandese mette in crisi la ricezione ma in difficoltà ci va soprattutto Yant, cercato a ripetizione dai compagni ma incapace di mettere palla a terra. Dopo il terzo muro consecutivo, quando il tabellone scrive 15-18, Blengini lo toglie per Bottolo, da cui arrivano un bel muro su Bartman e altri tre punti determinanti per chiudere il parziale su un comodo +7.

Siena parte forte nel terzo (6-1), Civitanova dà il primo colpo di gas e torna a -1, i toscani ripartono di slancio (14-10) ma la Lube non vuole correre il rischio di un quarto set. Ottimo turno di battuta di Bottolo, da -2 a +2, gli errori dell’Emma Villas al servizio sono numerosi, bastano i cambi palla per assicurarsi due matchpoint. Il primo lo annulla Bartman, il secondo lo firma Garcia Fernandez.

Stefano Salvadori