"Lube, Siena non può permettersi passi falsi"

di Andrea Scoppa

Vigilia di regular season per la Lube che oggi pomeriggio si muove alla volta di Siena per disputare, domani alle 20, il recupero della 19esima giornata. Sarà l’unica partita di SuperLega perché l’ultimo fine settimana di febbraio prevede la final four di Coppa Italia. A Roma a contendersi il trofeo ci sono la favorita Perugia, leader in campionato e già vincitrice delle altre due competizioni fatte (Supercoppa e Mondiale per Club), Trento vice campione iridata, Piacenza che spera di recuperare Leal e infine Milano che, a sorpresa, ha estromesso proprio Civitanova espugnando l’Eurosuole Forum nella gara secca dei quarti. Nella finalissima sarà presente anche Sergio Mattarella. La Lube invece scenderà in campo per allungare a 3 la serie positiva e soprattutto per blindare il 4° posto, allungando a +4 su Verona e Piacenza quando mancheranno due incontri ai playoff. Trasferta importante dunque, ma come stiamo sottolineando da giorni, è match ancor più cruciale per i padroni di casa, Siena infatti è ultima da sabato scorso e deve assolutamente uscire dall’unica posizione che condanna alla retrocessione in A2. I campioni d’Italia annoverano un solo ex, quel Romano Giannini che da tecnico dell’Emma Villas fu l’artefice in un triennio del doppio salto dalla B2 alla A2. Il vice di Blengini presenta la sfida anche dal punto di vista tecnico. "Si tratta di una delle finali rimaste per conquistare il miglior piazzamento possibile. Loro non possono permettersi di sprecare ogni minima possibilità di muovere la classifica. Noi siamo rigenerati dopo i successi con Cisterna e Piacenza, ma dovremo sfoderare una delle nostre migliori prestazioni, perché Siena ha avuto una ripresa sia dal punto di vista mentale che tecnico ritrovando la fiducia e alzando il livello del gioco. Si sa, le vittorie sono sempre la medicina migliore e l’Emma Villas Aubay ne ha centrate alcune importanti nel 2023, anche se sabato scorso è tornata da Taranto con l’amaro in bocca. L’infortunio di Pinali a febbraio ha dato una scossa alla squadra che ha reagito compattandosi. Il team toscano ha fatto fronte all’incidente di percorso aumentando la circolazione del pallone destinata ai posti 4, grazie all’affidabilità di Van Garderen e Petric, poi è tornata sul mercato con il buon acquisto di Bartman, molto importante in questa fase del campionato, ma vi assicuro che anche Pereyra ha offerto buone prove".