Lube, sosta forzata nel weekend Non si gioca a Siena per il sisma

Niente campionato domenica per la Lube, alle 19 di ieri la Lega Pallavolo Serie A ha comunicato il rinvio della gara in casa della Emma Villas Aubay Siena, valida per l’ottava giornata di ritorno di SuperLega. Dopo due anni alle prese con il Covid-19 e poi gli strascichi della pandemia con i tamponi positivi al virus di atleti magari asintomatici, stavolta lo slittamento è di natura diversa e natura è proprio il termine adatto. La causa infatti è lo sciame sismico in atto nella città del palio. Così il sindaco Luigi De Mossi ha firmato una ordinanza e disposto in via cautelare e precauzionale la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali fino al 12 febbraio compreso.

Partita rinviata dunque, incredibilmente era avvenuto anche nel girone d’andata perché nelle fila dei toscani c’erano stati dei contagi da Covid. La notizia di ieri non ci ha colto totalmente di sorpresa avendo saputo che la squadra senese non si sarebbe allenata al PalaEstra proprio per controlli da parte della Protezione Civile e di tecnici. I maligni hanno subito fatto notare come l’Emma Villas (ultima in classifica assieme a Taranto) aveva fuori il nuovo opposto Bartman per un fastidio al polpaccio, l’atleta difficilmente avrebbe recuperato per domenica e quindi magari il club "gradiva" questa decisione. Sospetti a parte che lasciano il tempo che trovano, per noi maceratesi abituati purtroppo a terremoti di intensità decisamente superiore, tanta paura ed allarmismo per una scossa di 3.5 di magnitudo possono apparire esagerati. Ma è pur vero che con i terremoti bisogna sempre avere la massima attenzione e uno sciame può non solo proseguire a lungo, ma salire notevolmente di potenza e pericolosità (già una settantina le scosse a Siena).

Certo che in questo periodo il calendario dei campioni d’Italia si intreccia spesso con i terremoti. Va ricordato che i biancorossi tra meno di un mese dovranno giocare l’andata dei quarti i Champions ad Ankara, capitale turca fortunatamente non danneggiata ma nemmeno totalmente al riparo dal terrificante terremoto che ha massacrato il sud-est del Paese e il nord della Siria.

Al momento non è stata formulata una data per rigiocare a Siena (all’andata si passò 20 novembre al 21 dicembre) ma è evidente che l’ultimo fine settimana di febbraio, quello della Final Four di Coppa Italia, sembra cadere a fagiolo. Civitanova ed Emma Villas non ci saranno e il sabato potrebbe quindi essere l’ideale, più della domenica visto che tradizionalmente la Lega non mette partite extra quando in palio c’è il trofeo.

A questo punto la Lube riposerà nel fine settimana e tornerà in campo il 19 febbraio per la super sfida interna contro i tanti ex di Piacenza. Una lunga pausa.

Andrea Scoppa