Lube: spingere giù l’Itas per respirare meglio

Il momento della verità, dai Lube! Nel sabato più freddo di questo inverno, la Lube è chiamata a "scongelarsi" nella seconda uscita casalinga di fila, stellare contro l’Itas Trentino vice campione del mondo e d’Europa. Alle 18 oggi, con diretta su Rai Sport, si gioca uno dei due anticipi della 16ª giornata di SuperLega (l’altro è Monza-Piacenza) e il confronto mai come stavolta, almeno in regular season, assume rilevanza psicologica oltre che di classifica.

Una contro l’altra vi sono due squadre che stanno balbettando nel 2023, reduci da due scivoloni, tre per Civitanova in ambito nazionale considerando la Coppa Italia. Insomma entrambe devono allontanare dubbi e critiche. I campioni d’Italia sono stati strigliati da Giulianelli che ha chiesto ai ragazzi di dimostrare chi è da Lube. La gioventù potrebbe non aiutare in questo momento di pressioni, ma almeno proprietà e tifosi vogliono vedere un altro spirito dopo prove brutte e arrendevoli. La dirigenza ha ribadito la fiducia a Blengini, del resto il progetto è a medio-lungo termine e sarebbe incomprensibile cambiare ora, ma il solito blog Dal 15 al 25 ha annunciato che Lorenzetti lascerà Trento a fine stagione e potrebbe approdare proprio qui. Sembra fantamercato ricordando gli screzi furibondi avuti in più occasioni con Massaccesi, tuttavia è marchigiano e ama lavorare con i giovani…

Nonostante il reciproco momento così così il duello attrae per i tanti big sul taraflex (e dell’Italia campione del mondo) e, come detto, è importante per la classifica. Lube e Itas sono terze a 26 punti e la vittoria potrebbe significare l’aggancio a Modena al secondo posto se Perugia domani continuerà pure al PalaPanini la sua stagione da record. A meno che all’Eurosuole Forum non finisca al tie-break. Civitanova è il club più affrontato da Trento nei suoi 23 anni di attività e su 89 gare ben 35 sono finite al 5° set, compreso all’andata con il 2-3 in rimonta (Trento era senza Sbertoli ed ebbe Lavia da 32 punti, Civitanova ribaltò tutto inserendo i baby Garcia e Nikolov) e l’ultima qui ad aprile, nel 3-2 della pazzesca serie di semifinale.

Le formazioni. Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Yant e Nikolov; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Bottolo, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. Allenatore Blengini.

Itas Trentino: palleggiatore Sbertoli; opposto Kaziyski; schiacciatori Lavia e Michieletto; centrali Podrascanin e Lisinac; libero Laurenzano. A disposizione Depalma, Nelli, Dzavoronok e Cavuto, Berger, D’Heer, Pace. Allenatore Lorenzetti.

Andrea Scoppa