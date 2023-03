Lube, stasera c’è da battere Ankara Coach Blengini: "Ho molta fiducia"

Lube, sfata il tabù! Quattro giorni prima del debutto nei playoff scudetto, Civitanova vive questa sera la partita più importante, finora, della stagione. Alle 20.30 all’Eurosuole Forum che si spera torni ad essere pieno, con diretta streaming su Eurosport 2 e Discovery+, i biancorossi ricevono l’Halkbank per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Gara da dentro o fuori, resa ancor più palpitante dall’obbligo di dover ribaltare tutto dopo la sconfitta 3-1 ad Ankara della scorsa settimana. I ragazzi di Blengini non possono fare calcoli e non possono che essere perfetti, devono vincere da 3 punti (quindi 3-0 o 3-1) per poi confidare nel parziale di spareggio a 15, il Golden set. Una situazione nei quarti che la Lube dopo il trionfo continentale del 2019, vive per la terza volta consecutiva: nel 2020 la pandemia annullò tutto, poi con Blengini in panchina due eliminazioni consecutive per mano di club polacchi, prima lo Zaksa (all’andata c’era De Giorgi) e poi lo Jastrzebski che al 99% sarà rivale della vincente odierna. I biancorossi vogliono scongiurare la terza uscita di scena a questo punto del cammino europeo. Rispetto al passato di positivo c’è che Ankara è valida ma non quanto le polacche, inoltre i campioni d’Italia stavolta hanno il bis in casa. Di negativo invece la minor forza dell’organico e l’inesperienza di due-tre pedine nel sestetto. Non solo, Blengini potrebbe non contare su Yant (al suo posto andrebbe Bottolo) che in Turchia ha riportato la distorsione alla caviglia sinistra. La presenza del cubano sarebbe significativa perché rappresenta comunque lo schiacciatore più preparato a queste sfide ed il migliore nella fase di ricezione, palesemente tallone d’Achille del team. Non a caso all’andata l’Halkbank ha forzato oltremodo il servizio commettendo 27 errori, ma la mossa ha comunque pagato. Ankara aveva giocato con Ma’a in cabina di regia, Abdel-Aziz opposto, Jaeschke (Mvp e top scorer) e Bruno in banda, Matic e Tayaz al centro, Ivgen e Volkan ad alternarsi come liberi. Gianlorenzo Blengini interviene al Carlino.

Coach, dopo due eliminazioni nei quarti, c’è da sfatare un tabù: è una vigilia ansiosa?

"L’ansia l’ho abbandonata da anni ormai…, ho molta fiducia perché all’andata abbiamo giocato alla pari seppur in trasferta e un po’ sfortunati".

Yant è recuperato?

"I fisioterapisti stanno facendo un super lavoro, ma fino ad oggi (ieri) non si è mai allenato con gli altri sul taraflex. Non lo so".

La partita verrà decisa dalla ricezione?

"Gli avversari sanno qual è il nostro limite e quindi ci aggrediscono in battuta. Abbiamo schiacciatori che sono soprattutto attaccanti e giovani, quindi devono migliorare ma a proposito di fare meglio dovremo crescere anche nel cambiopalla rispetto all’andata".

Si gioca in casa ed è un vantaggio. Queste gare si vincono di tecnica o di nervi?

"Questa partita vale più di una di regular season ma anche di una playoff e sarà importante pensare alla palla e non alla partita. Secondo me vince sempre chi gioca meglio".

Andrea Scoppa