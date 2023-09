Lube, stop amichevoli: si pensa al campionato. Intanto l’Academy è nelle mani di Freddi

Mentre la Lube dopo il quarto test contro avversari di A2, vinto con l’insolito 2-1 su Grottazzolina, non disputerà altre amichevoli fino a metà ottobre, hanno invece debuttato nelle partite pre-campionato i nuovi campioni d’Italia dell’Itas Trentino. Il team che ha scucito lo scudetto dal petto dei civitanovesi dove era in bella vista dal 2019, ha esordito nel "Trofeo città di Schio" in un’amichevole davvero prestigiosa contro la Valsa Group Modena.

Con compagini ovviamente priva di molti nazionali, l’ex Juantorena, Sapozhkov e Davyskiba hanno trascinato gli emiliani al successo 3-1 davanti ad oltre 2500 spettatori.

A proposito di nazionali, da segnalare che Leal, altro asso ex Lube, è appena tornato a Piacenza e pertanto non prenderà parte al torneo pre-olimpico a Rio.

Un pericolo in meno per l’Italia di De Giorgi. Frattanto la Lube ha sfruttato il weekend senza allenamentinotizie relativamente ai "grandi" per comunicare l’organigramma 2023-2024 della sua Academy. Le figure insomma che coordineranno e gestiranno l’attività del settore giovanile. A muovere i fili del nutrito staff rimane il responsabile Giampiero Freddi, un totem del vivaio dato che ne fa parte con incarichi diversi da più di 15 anni.

Il compito di lavorare con i giovani talenti per favorirne la crescita spetta invece a ben 11 tecnici, uno scout-man, un fisioterapista, 12 segnapunti e 18 dirigenti.

Entrando più nello specifico i tecnici delle squadre di punta, quelle che hanno atleti che stanno lavorando con coach Blengini nel ritiro ed hanno giocato nelle amichevoli dei vice-campioni (Cremoni spesso da titolare, venerdì contro Grottazzolina è stato un altro baby, Giacomini, a siglare l’ultimo punto), si occuperanno di serie B, Junior League e dei campionati Under19 e Under17.

A indirizzare il lavoro uno staff di qualità grazie all’esperienza di coach Gianni Rosichini, al carisma dell’assistant coach ed ex schiacciatore biancorosso Alessandro Paparoni, alla competenza del fisioterapista Tommaso Pagnanelli e alla precisione di Margherita Flamini, confermata alla rilevazione delle statistiche. Angeli custodi del team i medici Benedetto ed Emanuele Iacobone, mentre alla logistica il dirigente responsabile Massimiliano Montecchiari, coadiuvato da Giuseppe Raccosta e Pierluigi Dolcini.

Si prepara a una stagione intensa anche il gruppo allenato da Leonardo Evangelisti e dal suo secondo Milko Barabucci: nel mirino il campionato di Serie D e il torneo Under17. A tenere le redini di U15 e Prima Divisione c’è un altro guru dei giovanissimi come l’esperto coach Federico Belardinelli, che può contare su Matteo Pastocchi come secondo allenatore. In buonissime mani un altro gruppo allargato alle prese con Prima Divisione, Under14 e Under13. La guida tecnica di Matteo Zamponi e la freschezza di Giorgia Olivieri nelle vesti di vice sono garanzia per i Lubini alle prese con i primi campionati. Infine Alessio Bernacchini, Donato Di Ruvo, Francesco Marilungo e Lucia Lepri seguono gli altri gruppi e il Volley S3 dei più piccolini.

Andrea Scoppa