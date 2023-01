"Lube subito all’attacco col Benfica"

Aereo e poi pullman per rientrare ieri a Civitanova dopo l’ultimo viaggio della fase a gironi di Champions League. Non l’ultimo in assoluto però, anzi violando 0-3 Lisbona martedì sera la Lube si è guadagnata la qualificazione ai quarti di finale continentali con un turno di anticipo (mercoledì 25 fine del raggruppamento in casa col Roeselare). Era l’obiettivo minimo della società, è stato raggiunto velocemente e con notevoli prestazioni tanto da vincere sempre e lasciare solo un punto per strada, proprio nella gara di andata. Dopo due uscite di scena di fila nei quarti contro avversarie polacche, ovvio che si punti alla semifinale. C’è tempo, invece domenica riprende la SuperLega e la Lube riceverà la Vero Volley Monza. I brianzoli non fanno la Champions ma sono più competitivi del Benfica e all’andata hanno steso 3-0 i biancorossi trascinati da un clamoroso Maar da 7 ace e 4 muri! Insomma sarà un vero banco di prova per capire se non verranno più ripetute figuracce come sabato a Modena. Per lo schiacciatore Marlon Yant la lezione è stata davvero "imparata".

Yant, martedì blitz veloce memori dell’andata quando l’approccio sbagliato vi portò sotto 0-2.

"Sì siamo scesi in campo con un’altra mentalità, abbiamo attaccato l’avversario fin dall’inizio e ci siamo guadagnati la vittoria".

Vittoria e pass per i quarti, sognando stavolta di prendere la semifinale?

"Certo, l’obiettivo è arrivare fino in fondo".

E per riuscirci bisognerà fare i conti con Trento e soprattutto Perugia o anche con le polacche?

"Le italiane senz’altro ma per me le polacche sono sempre complicate".

Al di là del maggior tasso tecnico, a Lisbona avete superato i rivali anche grazie alla concentrazione e all’applicazione. Perché non ci sono state al PalaPanini?

"Non so spiegare quel blackout. Forse non ci aspettavamo una Modena così carica, ci ha sorpreso. Abbiamo imparato la lezione, non capiterà più speriamo".

Lube altalenante ed anche lei, proprio nella stagione che doveva essere della sua esplosione: una questione fisica dettata da qualche acciacco?

"Sì perché ho avuto un periodo così così, ora sto meglio e riesco a fare tutto".

Non è che ha accusato la pressione o forse la panchina, era sicuro di essere il titolare?

"Non direi, se io un momento non sto bene è giusto far giocare chi sta meglio. So che la gente si aspetta tanto da me e a parità di condizioni fisiche credo possa essere io il titolare".

Domenica c’è Monza del connazionale neo acquisto Hernandez. Che partita vi attende?

"Hernandez lo conosco poco. Sarà comunque una gara complicata perché loro sono una bella squadra anche senza Grozer. Dovremo giocare con l’atteggiamento necessario, se concentrati e cattivi tutto andrà nel verso giusto".

Andrea Scoppa