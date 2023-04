Lube-Verona, l’atto finale Il palas sarà strapieno

Il tema della coreografia dei tifosi sarà ispirato al film "Jumanji" e se dunque saremo in una giungla, in campo dovranno esserci 6 tigri biancorosse! È il giorno della "bella" per la Lube, alle 18 all’Eurosuole Forum i campioni d’Italia affrontano per la quinta volta la WithU Verona, l’ultima volta…Non ci saranno più possibilità di replica: chi vince conquista la semifinale, chi perde dovrà consolarsi con i playoff 5°posto. L’attesa è tanta e finalmente il taraflex sarà avvolto da un palazzetto gremitissimo, almeno 3.500 gli spettatori e forse si riuscirà ad arrivare al tutto esaurito oltre le 4mila unità (la diretta su RaiSport non aiuta in tal senso). Del resto gara5 è la madre di tutte le sfide playoff per emozioni e adrenalina e la voglia di esserci è alimentata anche dal ritrovato entusiasmo per le gesta di Civitanova, capace di vincere gara3 e 4 ad un passo dal precipizio. Come un anno fa (semifinale con Trento, mentre stavolta siamo nei quarti), la Lube ha rimontato e può firmare l’impresa-ribaltone. Di sicuro ha saputo difendere con orgoglio e cuore il tricolore sul petto e, dopo le ultime due vittorie, arriva a gara5 più serena ed in fiducia rispetto ai rivali che invece, per la prima volta nella serie, avranno di fronte il rischio di uscire. Giusto dire però che per Verona la semifinale sarebbe un traguardo storico mentre per la Lube l’obiettivo minimo per evitare una stagione fallimentare. Dal punto di vista tecnico la Lube ripartirà dalla novità introdotta da Blengini, con Zaytsev impiegato in ricezione, mossa cha ha cambiato la serie dando stabilità, palloni migliori a De Cecco ed evitando che Nikolov continuasse ad essere bersagliato. Al 19enne sempre Mvp dopo la variazione, scatenandosi in attacco e al servizio, il compito di guidare la squadra in attacco. Servirà anche il contributo di Yant. Curiosità infine per le possibili contromisure accennate da Stoytchev nella conferenza stampa pre-partita.

Le formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Nikolov e Yant; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Bottolo, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

WithU Verona: palleggiatore Spirito; opposto Sapozhkov; schiacciatori Mozic e Keita; centrali Mosca e Grozdanov; libero Gaggini. A disposizione Raphael, Jensen, Magalini, Cavalcanti, Zanotti, Cortesia, Bonisoli. All. Stoytchev.

Andrea Scoppa