Lube, vittoria sudata in Champions League

Lube

3

Knack

2

CUCINE LUBE : Zaytsev 23, Chinenyeze 9, Nikolov 17, De Cecco 1, Anzani 2, Yant 30, Balaso (L), Garcia 3, Sottile, D’Amico, Diamantini 1, Gottardo, Bottolo. N.E. Ambrose. All. Blengini.

KNACK ROESELARE: D’Hulst, Coolman 15, Verhanneman 10, Leite Costa 11, Tammearu 15, Kourkartsev 21, Deroy (L), Ahyi, Depovere. N.E. Plaskie, Rotty, Fasteland. All. Vanmedegael.

Arbitri: Krticka (Rep.Ceca) e Yovchev (Bul).

Parziali: 25-23 (27’), 26-28 (32’),23-25 (31’), 25-17 (24’), 15-9 (14’).

Note: spettatori 1.563; Lube bs 20, ace 5, muri 9, ricezione 51% (perfetta 30%), attacco 54%; Knack bs 21, ace 1, muri 12, 63% (36%), 46%.

di Andrea Scoppa

La Lube completa un girone di Champions perfetto vincendo anche l’ultima gara contro il Roeselare, ininfluente o quasi. I biancorossi, già qualificati, fanno 6 su 6 e dopo due stop di fila festeggiano per la prima volta in casa nel 2023. Una affermazione sudata e con la solita discontinuità, avanti 1-0, poi sotto 1-2 prima di avere la giusta riscossa. A spingere la Lube uno Yant mostruoso (Mvp da 30 punti), molto bene anche Zaytsev. Civitanova passa come e mentre il Roeselare dell’ex D’Hulst retrocede in Coppa Cev. La Lube è quarta tra le vincitrici dei gironi e affronterà l’Halkbank di Ankara.

Primo set. Blengini modifica il sestetto, premiati Zaytsev e Chinenyeze. Proprio lo "zar" è ispirato, il suo ace e quello di Yant favoriscono il primo allungo 14-10. Civitanova mantiene la dote, all’improvviso però un errore in battuta di Chinenyeze e un muro preso da uno Yant fin lì perfetto, portano i belgi 23-22. Il neoentrato Garcia senza paura fa 24-22, quindi ci pensa Zaytsev di potenza.

Secondo set. Due attacchi out dei belgi ed una costruzione confusa propiziano il 15-12. I centrali di casa non passano, quelli ospiti sempre e arriva l’aggancio a 16. Ancora Zaytsev mette giù il pesante 23-20, poi Yant sigla il 24-21. La Lube ha tre palle per il 2-0 ma proprio il cubano va in rete dai 9 metri, quindi Anzani è murato, infine Zaytsev e Nikolov non trovano il pertugio mentre Kourkartsev sì. Ai vantaggi la spunta il Roeselare.

Terzo set. Il finale a sorpresa ha galvanizzato i belgi e il muro di Coolman su Nikolov dà l’8-12. Con Sottile in regia entra nel match Chinenyeze, tuttavia è 14-19 dopo un lungo scambio. Un muro di Coolman senza copertura regala il 18-23, Kourkartsev fa 19-24. Garcia in battuta accorcia fino al 23-24, poi va lungo.

Quarto set. C’è Diamantini e soprattutto arrivano gli attesi muri. Il resto lo fa la premiata ditta De Cecco-Yant che scolpisce il 12-7. I belgi devono vincere a tutti i costi, la Lube non vuol perdere ancora e resta avanti, anche aiutata dagli errori ospiti al servizio. De Cecco trova il muro del 24, poi tocco astuto di Chinenyeze.

Quinto set. I biancorossi "girano" 8-6, Zaytsev fa tutto, difende, attacca e carica: 10-6. Il muro di Enrico Diamantini vale il 14-9 e ancora lo "zar" suggella la vittoria.