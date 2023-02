"Lube, voglio vincere con te A Siena sarà una tappa insidiosa"

Con una doppia seduta di allenamento la Lube ieri ha cominciato la settimana che la porterà al recupero di sabato sera al PalaEstra contro Siena. Mesi fa si pensava che questa sarebbe stata la settimana di preparazione alla Final Four di Coppa Italia, ma invece del ritorno c’è stata l’eliminazione-bis nei quarti. Così l’attuale si era trasformata nella settimana di riposo prima di un marzo da tour de force. Il rinvio dell’8ª ha nuovamente scombussolato le cose e i ragazzi di Blengini arriveranno all’incontro stracarichi dopo l’entusiasmante ribaltone perpetrato ai danni di Piacenza. Una vittoria da grande a livello tecnico, alla grande dal punto di vista dell’entusiasmo che ha generato durante e dopo e contro una grande perché Piacenza fa paura quanto Perugia, anche se finora (complice una vera rivoluzione estiva e i parecchi infortuni) è stata discontinua ed ha deluso. All’opposto invece Siena è reduce dalla pesante battuta d’arresto di Taranto sabato, pesante non nel punteggio (3-2) ma perché era una sorta di vita mea mors tua tra i club all’ultimo posto. Adesso in fondo c’è rimasta Siena e ciò significherebbe retrocessione. Insomma la Lube sabato troverà una squadra motivata dalla forza della disperazione e con il coltello tra i denti per restare in SuperLega. Concentratissimo e ultimo ad abbandonare la sala pesi, nelle ultime ore Barthelemy Chinenyeze è il termometro del buonumore in casa Civitanova. Il centrale transalpino manifesta tutta la sua soddisfazione, ma ricorda che le prossime sfide saranno altrettanto importanti. "Quante emozioni domenica, per noi – esordisce – è stato bellissimo rimontare contro degli ex biancorossi che hanno fatto la storia con la Lube. L’inizio è stato problematico, ma a partire dal secondo set siamo entrati in partita giocando una buona pallavolo. La nuova Lube è stata più concreta a partire dal terzo in poi. Abbiamo giocato una partita epica, i tifosi ci hanno dato un grande aiuto anche nei momenti di difficoltà e noi siamo riusciti a tirar fuori qualcosa in più. Ora dobbiamo guardare avanti perché ci aspettano tre partite importanti di regular season e si accavallerà anche la Champions. La trasferta a Siena non sarà agevole, loro cercano punti salvezza e lotteranno con tutte le forze senza mollare mai. Noi dovremo concentrarci solo sugli avversari e non su problematiche ambientali come può essere il PalaEstra, impianto dalle basse temperature. Difendere il 4* posto è la prima cosa da fare, così potremmo poi pensare alla trasferta di Champions in Turchia, ma solo concentrandoci sul singolo match possiamo ambire al massimo. Cosa è cambiato per me? Mi sento il solito “Babar”, ma non ero abituato a giocare con una squadra così titolata e ora sono sempre più parte del gruppo. Qui a Civitanova ci sono maggiori pressioni, ma è prevedibile per un club con la vittoria nel Dna. Ho tanta voglia di vincere indossando questa maglia".