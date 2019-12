Civitanova Marche (Macerata), 8 dicembre 2019 - La Cucine Lube Civitanova sul tetto del mondo: i biancorossi hanno vinto il Mondiale per club di volley, portando a casa uno storico triplete dopo lo scudetto e la Champions League. In finale, la squadra di Fefè De Giorgi ha battuto i padroni di casa brasiliani del Sada Cruzeiro per 3-1. Questi i parziali: 25-23, 19-25, 31-29, 25-21.

Dopo due finali consecutive perse, i campioni d’Italia e d’Europa in carica alzano questo trofeo per la prima volta nella storia, l’unico che manca alla ricchissima bacheca biancorossa. Ieri avevano superato in semifinale i qatarioti dell’Al-Rayyan, a loro volta sconfitti dallo Zenit Kazan nella finalina per il terzo posto.