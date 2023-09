Luca Signorini vince in solitaria Sarnano-Recanati: cronaca della 34esima Leopardiana

Gioca d’anticipo, attacca in pianura e tiene in salita. Il passistone romagnolo Luca Signorini si aggiudica in solitaria la 34esima "Leopardiana" Sarnano – Recanati. La manifestazione si ripropone come classica per allievi di belle speranze. Cronaca. Sono in 82 (94 iscritti) ad affrontare i 94 i chilometri sulle ondulate strade del Maceratese. Piove. Il canovaccio appare immutabile: corsa veloce fino alla prima salita che conduce al Colle dell’Infinito, selezione definitiva operata dall’anello finale culminante nell’ascesa conclusiva. Striscione d’arrivo posto in piazza Giacomo Leopardi. La corsa per quindicenni-sedicenni mette in palio il Trofeo Bastianelli e i Trofei Memorial Mario Marinelli, Mario Bravi, Federico Caporaletti, Gino Bonifazi, Lauro Antinori, Leonida Sabbatini. La gara è valida per l’Oscar Tuttobici e per il Poker Leopardiano. Organizza l’Associazione Ciclistica Recanati presieduta dal dottor Fabio Corvatta, affiancato dai vicepresidenti Silvano Eugeni e Valter Mangoni, dal segretario Michele Mangoni e da tutti i membri del coeso direttivo giallorosso, di cui è membro anche Urbano Mancinelli (fotografo ufficiale della manifestazione). Direzione di corsa affidata al tandem Michele Bravi - Albino Stortoni.

La corsa è vivace. Al primo passaggio a Recanati il gruppo dei battistrada è forte di una quarantina di unità. Si aspetta che la salita finale emetta il verdetto. Signorini gioca il tutto per tutto con il lungo rapporto sul piatto. Il primo inseguitore si avvicina ma non ricuce lo strappo: è solo argento per l’abruzzese Mattia Persiani. Il primo marchigiano è di bronzo: terzo chiude Alessandro Battistoni, lauretano della Civitanova Bike Academy. Su Tvrs: questa sera (Tg Sport 20,15). Ordine d’arrivo 1.Luca Signorini (Pedale Azzurro Rinascita) km 94,400 in 2h19’, media 40,748 kmh; 2.Mattia Persiani (Gulp Pool Val Vibrata) a 22"; 3.Alessandro Battistoni (Civitanova Bike Academy) a 52"; 4.Alessandro Pellegrini (Team Go Fast); 5.Matteo Ranieri (Cotignolese); 6.Stefano Cavalli (V.C. Casttolica); 7.Michele Pio Cacchio (Fiumicinese); 8.Luca Spendolini (Pedale Chiaravallese); 9.Luca Cerisola (Effetto Ciclismo – Noi Sport); 10.Giulio Biancalana (Velo Club Racing ASSISI Bastia).

Umberto Martinelli