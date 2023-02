Lucarelli rinnova Leal: altri esami dopo l’infortunio

Due giorni dopo aver giocato e bene all’Eurosuole Forum, l’ex biancorosso Ricardo Lucarelli ha rinnovato per un anno il contratto che lo lega a Piacenza. Il prolungamento segue quello di Antoine Brizard siglato qualche settimana fa ed è un chiaro segnale delle intenzioni della società della presidente Elisabetta Curti sull’impegno e continuità per le prossime stagioni. Nei giorni scorsi il direttore generale Zlatanov aveva affermato che sia lui che Leal sarebbero rimasti per dare l’assalto al titolo e ai trofei ed ecco la fumata bianca. Santos De Souza Ricardo Lucarelli, nazionale brasiliano classe 1992 la scorsa estate medaglia di Bronzo ai Mondiali giocati in Slovenia e Polonia, sta giocando la sua terza stagione in SuperLega. A proposito del compagno di squadra e nazionale Leal, sembra scongiurata la frattura alla caviglia dopo l’infortunio patito domenica e nelle prossime ore ulteriori esami indicheranno tempi di recupero più precisi. Piacenza vorrebbe averlo per la Finale Forum di Coppa Italia.