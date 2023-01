Luisetto: "Med Store, prova di alto livello"

"Abbiamo visto che ci siamo nelle gare che contano". È quanto dice Michele Luisetto, centrale della Med Store Tunit, dopo il successo per 3-1 su Pineto. "Abbiamo ripreso - dice - il cammino interrotto dopo le festività, condizionato da qualche infortunio e malattie. Contro gli abruzzesi abbiamo espresso un bel gioco e la prestazione ci dà fiducia per la gara di Coppa Italia a Fano". Domani i maceratesi saranno impegnati a Fano in una partita che non ammette errori perché solo la vincente proseguirà il cammino. Non sono mancati gli aspetti positivi del match contro Pineto. "Abbiamo fatto bene in battuta, poi è stato importante l’ingresso di Margutti che, oltre ad avere messo pressione al servizio, ha preso in mano la ricezione dopo le positive serie di Milan e Link". È stata una Med Store Tunit che non si è lasciata abbattere quando gli avversari hanno pareggiato vincendo il secondo set, quando nei parziali l’hanno ripesa e, alcune volte, anche superata. "Sono fasi che si verificano considerando il valore dei giocatori, noi siamo rimasti attaccati alla partita fino a quando non è caduto il pallone del 25esimo punto. È stato perfetto il nostro primo set, abbiamo poi subito un calo che può starci nell’arco di una gara. L’aspetto positivo è che abbiamo subito recuperato il nostro gioco e finito meglio di quando avevamo iniziato".

Adesso c’è da guardare avanti. "C’è solo da lavorare per arrivare carichi ai playoff, poi c’è la Coppa Italia dove faremo di tutto per portarla a Macerata". E in chiave campionato? "È un torneo equilibrato in cui abbiamo visto che possiamo giocarcela con tutti, possiamo toglierci delle soddisfazioni perché tutto è alla portata della Med Store Tunit quando sviluppiamo il nostro gioco".