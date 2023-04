L’Under 15 maceratese su tutti: suo il trofeo tra i comitati regionali

Le selezioni di Macerata e Ancona hanno vinto a Camerino l’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori delle Marche. La manifestazione, organizzata dal Comitato regionale Fipav Marche e dedicata alle selezioni Under 15 maschili e Under 14 femminili, ha portato sugli impianti del Cus Camerino le formazioni dei quattro Comitati territoriali marchigiani: Macerata, AscoliFermo, Ancona e Pesaro. Ad aggiudicarsi il titolo femminile è stata la selezione di Ancona che ha vinto l’ultima partita decisiva contro AscoliFermo. Al terzo posto si è posizionata Macerata che ha vinto lo scontro diretto contro Pesaro. Nel settore maschile, il titolo dell’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori delle Marche è andato a Macerata che ha bissato il successo dello scorso anno. Al secondo posto c’è Ancona, quindi Pesaro e AscoliFermo. "È stata una bellissima giornata di sport e sano agonismo – dice Fabio Franchini, presidente Fipav Marche – grazie alle ragazze e ai ragazzi che hanno partecipato, così come ai tecnici che ci hanno seguito in questo percorso, ai genitori, allo staff e ai collaboratori sul territorio e al Cus Camerino". Prosegue l’assessore comunale allo sport Silvia Piscini: "Gli impianti del Cus Camerino sono il fiore all’occhiello del nostro Comune, teatro di grandi eventi locali e nazionali, come le Universiadi di giugno e le finali nazionali dei campionati studenteschi a settembre". Hanno presenziato anche la consigliera nazionale Letizia Genovese, i presidenti territoriali e i consiglieri regionali, il delegato Unicam Enrico Marcantoni e Fabio Romagnoli, delegato provinciale Coni.