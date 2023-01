L’under Mengani sale in Lega Pro: passa all’Audace Cerignola

Edoardo Mengani, classe 2004, sale in Lega Pro. Il Tolentino, infatti, ha raggiunto l’accordo con la società Audace Cerignola, che milita nel girone C con buoni risultati (è quarta in classifica). Il trasferimento del promettente under cremisi è avvenuto a titolo definitivo. "A Edoardo e ai suoi familiari – si legge in una nota del club – il più sentito ringraziamento per aver avuto fiducia nella società cremisi in questi anni e il più sincero augurio di un prospero futuro sia dal punto di vista umano sia sotto l’aspetto calcistico".

Mengani, impiegato come esterno offensivo, ma all’occorrenza anche come trequartista, è stato la rivelazione della passata stagione e si è guadagnato la maglia azzurra con la rappresentativa nazionale di serie D. Ora il salto di categoria per chiudere la stagione fra i professionisti con la voglia di crescere ancora.

Intanto, tornando alla serie D, per via della 73ª Viareggio Cup (29 marzo - 3 aprile) il Dipartimento interregionale ha anticipato la decima giornata di ritorno del girone F dal 19 marzo al 12 marzo (Tolentino-Chieti). Così pure l’undicesima giornata viene anticipata dal 26 marzo al 19 marzo (Notaresco-Tolentino). Il giorno di riposo programmato per il 12 marzo è stato posticipato a domenica 26 marzo.

m. g.