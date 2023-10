L’Urbania crolla in casa. Impresa del Chiesanuova

URBANIA CALCIO

0

CHIESANUOVA

4

URBANIA CALCIO: Ducci, Sema (30’ s.t. Catani), Del Rosso (16’ p.t. Aluigi), Dal Compare, Marengo, Temellini, Franca (21’ s.t. Paszynski), Carnesecchi, Nunez, Mangiarotti, Cantucci. All. Omiccioli.

CHIESANUOVA: Fatone, Corvaro (15’ s.t. Molinari – 30’ s.t. Giaconi), Iommi, Badiali, Canavessio, Monteneri, Pasqui, Crescenzi Sbarbati (45’ s.t. Trabelsi), Mongiello, Morettini (21’ s.t. Bonifazi). All. Mobili.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Reti: Monteneri 65’, Sbarbati 85’, Pasqui 89’, Crescenzi 92’.

Note: ammoniti Carnesecchi, Pasqui, Iommi, Morettini, Molinari, Nunez, Sbarbati.

URBANIA

Partita maschia e contratta tra Urbania e Chiesanuova, con gli ospiti che nei primi trenta minuti sono padroni del centrocampo, creando non pochi grattacapi alla difesa di mister Omiccioli. Passano pochi minuti e il Chiesanuova su ripartenza da corner sbagliato per l’Urbania trova il gol, ma per l’assistente di linea è fuorigioco. La squadra di mister Mobili prova a sbloccare la partita, ma la prima grande occasione è di Nunez che è lesto a colpire di piede in mischia, ma l’intervento provvidenziale di un difensore ospite salva il Chiesanuova. Sul ribaltamento di fronte, Mongiello si presenta a tu per tu con Ducci ma spreca sparando addosso al portiere. La ripresa comincia sulle stesse note del finale di primo tempo, ovvero una partita spesso frammentata ed incattivita dai tanti fischi dell’arbitro. I primi quindici minuti non vengono quasi giocati, con il Chiesanuova che la mette sull’intensità e sull’agonismo. Al ventesimo l’occasione che sblocca la partita, da una punizione laterale Mongiello serve splendidamente Monteneri che di testa incorna in rete. Trascorsi cinque minuti, l’Urbania ha l’occasione di pareggiare, Nunez viene atterrato in area e dal dischetto si presenta Mangiarotti. Sul tiro ad incrociare Fatone è bravo a intercettare e a spedirla sul lato. Lo shock per i durantini è pesante e da qui in avanti cala il buio per gli uomini di Omiccioli, all’ottantacinquesimo Sbarbati viene atterrato in area. Dal dischetto il forte centravanti non sbaglia. Passano quattro minuti e Pasqui realizza la terza rete con un potente destro a giro. Sul finale arriva la gioia anche per Crescenzi che dopo una partita di grande fatica riesce a trovare un grande tiro e il definitivo 4-0 per il Chiesanuova.