L’Urbino non si ferma più. Azzurra Colli al tappeto

A.A COLLI

0

URBINO

2

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-3-3): Scartozzi (1 st’ Castelletti); Petrini (16’st Russo), Vallorani, Sosi, FIlipponi; Rossi (26’st Del Marro), Traversa (16’st Crementi) Fazzini; Filiaggi, Gesuè, Zira (1’st Albanesi). A disp.: Aliffi, Spadoni, Acciarri, Cancrini,, Del Marro. All.: Nico Stallone

URBINO CALCIO (4-3-3): Petrucci; Nisi, Tamagnini, Morani (41’st Esposito), Bellucci; Magnani, Cosimano, Dalla Bona; Rivi (27’st Pierpaoli), Sartori (44’st Calvaresi), Morresi. A disp.: Fiorelli, Calvaresi, Barro, Sergiacomo, Haxhiu, Garota, Stafoggia. All.: Esposito

Arbitro: Ferroni di Fermo

Reti: 20’pt Montesi , 25’ st Sartori su rig.

Note. Spettatori 100 circa. Espulso: Al 32’st Gesuè. Ammoniti: Zira, Rossi, Sosi (C) Magnani Montesi (U).

L’Urbino batte anche l’Azzurra Colli e mantiene la vetta della classifica a punteggio pieno. Il match disputato al comunale di via Tevere dove i rossoazzurri si trasferiranno fino quando non sarà pronto il nuovo campo in erba sintetica, non è stato certo spettacolare. All’8 Filiaggi manca di poco l’appuntamento con il pallone. Pochi secondi dopo Gesuè si guadagna una punizione dal limite, calciata da Vallorani che si infrange sulla barriera. Al 12’ gran tiro di Rossi dalla distanza che esce di pochissimo. Al 17’ palla pericolosamente in area urbinate, Petrucci blocca il pallone. Il primo tiro dell’Urbino è al 19’ con una girata alta di Tamagnini da due passi. Al 20’ l’Urbino passa in vantaggio con un colpo di testa di Montesi, abile a colpire di testa dopo una disattenzione della difesa rossoazzurra e del portiere Scartozzi. Occasione per il Colli al 37’ con un bel cross di Gesuè per Zira che colpisce di testa ma Petrucci esce di pugno e sventa il pericolo. Nella ripresa, Stallone sostituisce Scartozzi e Zira con Castelletti e Albanesi. Al 5’ palla deviata in angolo dalla difesa urbinate. Al 14’ tiro-cross di Gesuè con Petrucci che blocca a terra. Ci prova FIliaggi da due passi al 23’ ma amcora Petrucci è bravo a fermarlo. Al 24’ l’arbitro Ferroni decreta un calcio di rigore per fallo di FIlipponi su Cusimano. Dal dischetto Sartori spiazza Castelletti. Al 32’ il Colli rimane in dieci per l’espulsione di Gesuè per un fallo su Nisi. Nel finale il Colli cerca di segnare almeno la rete della bandiera, senza successo. Finisce 0-2 con l’Azzurra Colli ora ultimo con un solo punto.

v. r.