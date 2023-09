Lutto per Pulcinelli, morto il papà della moglie Daniela

Lutto in casa Ascoli. Nelle ore successive al match disputato e perso in casa per 1-0 sabato scorso contro il Palermo, il club di corso Vittorio Emanuele ha voluto esprimere tutto il proprio cordoglio nei confronti del patron Massimo Pulcinelli per la scomparsa del papà della moglie Daniela. Questo il messaggio diramato dalla società attraverso i propri canali ufficiali: "Il presidente Neri, il management bianconero, i tecnici e i tesserati della prima squadra e del settore giovanile, i dipendenti tutti esprimono profondo cordoglio alla famiglia Pulcinelli per la scomparsa del signor Emilio Fecchi, papà della signora Daniela, moglie del patron Massimo Pulcinelli". Proprio il numero uno del Picchio ha voluto commentare l’amara sconfitta interna contro i siciliani. "Peccato davvero! È mancato qualcosa nel finale – si legge nel post –, ma calma e sangue freddo. Faremo il nostro buon campionato, ne sono sicuro. Forza, coraggio, lavoro e testa alta! A chi pensa che si retrocede chiedo di parlare più avanti".