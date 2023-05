"Ma questa stagione farà crescere tutti i ragazzi"

Tre successi di fila nelle ultime tre giornate non sono bastati al Tolentino per compiere l’impresa. "Ci dispiace davvero per questo epilogo così amaro – spiega a fine match Federico Gagliardini, capitano dei cremisi – perché avevamo assaporato l’idea. Peccato! Ce l’abbiamo messa tutta fino all’ultimo respiro, ma il nostro risveglio è stato tardivo. Dobbiamo comunque essere orgogliosi di queste ultime ultime tre partite, perché sono venuti fuori valori umani e tecnici che ci restituiscono la consapevolezza che questo Tolentino non era da ultimo posto. Abbiamo lavorato sugli errori, per migliorarci, e penso che una stagione così difficile faccia crescere i ragazzi".

m. g.