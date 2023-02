Macagi Cingoli a Prato

Impegnativa, ma non proprio ostica la prima delle tre partite di recupero che la capolista Macagi Cingoli disputerà dopodomani al domicilio del Prato, attualmente terz’ultimo in classifica. La gara avrà inizio alle 15. "In effetti per noi – ammette Sergio Palazzi, tecnico della Macagi Cingoli – questo Prato non è un avversario eccessivamente temibile: sta facendo un po’ fatica, è abbastanza giovane, ha finora evidenziato un comportamento altalenante, sabato scorso ha perso in casa il derby col Tavarnelle. Ecco, la recente sconfitta potrebbe rappresentare una motivazione in più perché la formazione toscana possa riscattare il passo falso accusato nel derby. In altre parole, non possiamo permetterci distrazioni. Anche perché sostanzialmente il Prato ha il potenziale per salvarsi".

Nella Macagi Cingoli, l’unico dubbio riguarda l’impiego del terzino Aaron Codina Vivanco. "In allenamento – precisa Palazzi – ha subìto una botta al ginocchio sinistro, è comprensibilmente dolorante, quindi dovremo valutare se sarà possibile utilizzarlo. Credo però che impiegarlo potrebbe essere un azzardo, anche perché abbiamo in calendario tre gare nel giro di otto giorni: dopo Prato, mercoledì prossimo dobbiamo effettuare in casa il secondo recupero ospitando Verdeazzurro Sassari, poi per domenica 12, sesta giornata di ritorno, è in calendario Prestiter Pescara-Macagi Cingoli".

Gianfilippo Centanni