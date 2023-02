"Macagi Cingoli, adesso c’è da pensare alla gara a Pescara"

Imbattuta e con 17 vittorie su altrettante gare, leader solitaria con 4 punti di vantaggio su Giara Assicurazioni Ferrara (entrambe devono recuperare una gara) Macagi Cingoli ha domato pure Verdeazzurro Sassari e si sta preparando per disputare dopodomani alle 18 la terza partita in otto giorni affrontando a Pescara la Prestiter. "Mi ritengo soddisfatto per il complessivo comportamento: noi – rileva Sergio Palazzi, allenatore della Macagi Cingoli – contro Verdeazzurro Sassari abbiamo pagato qualcosa in difesa per le assenze degli infortunati Somogiy e Codina Vivanco, comunque abbiamo provato, con favorevoli risultanze, un paio di situazioni nuove in attacco. L’unico motivo di rammarico è riferito al fatto che abbiamo avuto due o tre momenti per allungare il vantaggio, se non addirittura per chiudere anticipatamente la gara, e non sono stati sfruttati. Ma c’è anche da sottolineare che le defezioni di Somogyi e Codina Vivanco hanno richiesto a Strappini, Gomes e D’Agostino un minutaggio extra: la loro risposta è stata ottima". Ecco allora la trasferta a Pescara: recuperabili Somogyi e Codina Vivanco? "No: Somogyi – precisa Palazzi – ha ancora la caviglia sinistra gonfia e Codina Vivanco non ha smaltito l’infiammazione al ginocchio sinistro. Spero di averli disponibili da martedì per la preparazione con il collettivo". Prestiter Pescara ultimo in classifica con Monteprandone. "La squadra abruzzese è composta prevalentemente di giovani – spiega Palazzi – al debutto in A2: logico che manchino di esperienza, come attesta la loro carenza di continuità. Però la posizione di Prestiter Pescara non ci deve indurre a sottovalutarlo".

Gianfilippo Centanni