Macagi Cingoli da urlo: vince anche in serie B ma senza promozione

Promozione conquistata sul campo ma nessuna promozione. E’ questa la sintesi del successo che un’altra Macagi Cingoli si è garantita concludendo da capolista la prima parte del campionato maschile di pallamano di Serie B, girone Marche-Abruzzo. "Però, siccome ancora in A2 figura la squadra maggiore della Macagi Cingoli – spiega l’allenatore Albano Cocilova – non possiamo disputare la seconda fase, quella dei playoff per la promozione in A2. Ci dobbiamo accontentare di effettuare nel prossimo maggio un paio di partite ininfluenti". La delusione è ammortizzata dalle risultanze: "Tutti i ragazzi sono stati bravissimi, alcuni di loro stanno meritando di figurare in A2".

Gianfilippo Centanni