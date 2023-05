Macagi Cingoli, è serie A Esultano i tifosi a Chieti

MACAGI CINGOLI

25

TRIESTE

20

MACAGI CINGOLI: Mihail, Santamarianova, Fioretti, Tapuc, D’Agostino 2, Ciattaglia 5, Ottobri, Mangoni, Somogyi 4, Bordoni, Gomes 4, Latini, Strappini 3, Rossetti 2, Compagnucci 1 Codina Vivanco 4. All: Palazzi.

TRIESTE: Postogna, Zoppetti, Radojkovic Jan 7, Scaramelli Escalona 5,Mazzarol 1 Pernic 1 Urbaz 2, Di Nardo 1, Valdemarin, Visintin, Del Frari, Sandrin 3, Vincovic. All: Radojkovic Fredi.

Arbitri: Simone e Montillo.

di Gianfilippo Centanni

La 30sima vittoria su trenta gare ufficiali di quest’annata, è l’affermazione più sfavillante e pienamente legittima, tesaurizzata da Macagi Cingoli che, battendo Trieste 25-20, conquista la promozione in Serie A Gold, riproponendosi dopo due stagioni nel massimo campionato nazionale. Ancora covava la rabbiosa delusione d’un anno fa, l’allora squassante esito dei playoff trasformati stavolta una clamorosa rivincita per la società, la squadra e coach Palazzi. Esemplare per la lucidità dell’impegno, il successo gratifica pienamente la gestione imposta da Macagi Cingoli al confronto che Trieste interpreta affidandosi a una difesa che va per le spicce, alla solidità del suo impianto, alle penetrazioni del suo cannoniere Radojkovic. Nel contesto del costante e quasi esasperato equilibrio che nel finale Macagi Cingoli rompe, si evidenzia la difformità del comportamento delle rivali: Trieste si caratterizza per sobrietà manovriera effettuata con frequente giro-palla, Macagi Cingoli pone la velocità alla base delle tessiture che la proiettano verso la porta avversaria. E le emozioni si sprecano: 1-0 per Macagi dopo 55’’, 1-1 al 2’, 1-2 al 3’ ma è l’unico momento in cui Trieste va in vantaggio. Poi con Ciattaglia il 2-2 al 7’ diventa 3-2, con Strappini al 9’ il 3-3 muta in 4-3, con Gomes all’11’ si va sul 5-4, ma al 12’ lo stesso Gomes esalta su rigore Zoppetti che para. Altro rigore per Macagi Cingoli al 16’, Codina Vivanco centra la base del palo e, gol sbagliato gol subìto, Radojkovic al 19’ pareggia: 7-7. Al 21’, 9-7 per merito di Rossetti e Gomes, ancora Rossetti (22’: 10-8) va a bersaglio, Trieste recupera (10-9 al 22’) Mihail al 27’ intercetta un tiro dai 7 metri, al 28’ Radojkovic perfeziona la rimonta (10-10) e al 30’ Somogyi manda al riposo Macagi Cingoli sull’11-10. Nella ripresa, Macagi Cingoli allunga: al 9’ Mihail si conferma pararigori, Macagi Cingoli conduce con due o tre punti, 18-15 fino al 21’ quando Trieste risale: 18-16 al 22’, 18-17 al 23’, quando inizia la volata di Macagi Cingoli verso l’oro del prossimo torneo. Oggi alle 14 la finalissima di Coppa Italia contro Sparer Eppan che ha battuto Camerano.