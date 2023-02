"Macagi Cingoli, gara insidiosa"

Nel giro di quattro giorni, Macagi Cingoli disputerà due partite in trasferta: la prima domani contro Tavarnelle, la seconda (terza delle tre gare di recupero) è in programma al domicilio di Giara Assicurazioni Ferrara. "E così concluderemo questo mese – riflette l’allenatore Sergio Palazzi – che sul piano agonistico è davvero piuttosto impegnativo".

Ma adesso chiaramente l’attenzione è concentrata esclusivamente sulla gara contro Tavarnelle che dovrà essere affrontata con il piglio giusto. "Figura nella zona bassa della classifica – precisa Palazzi – ma non per questo è un’avversaria modesta: si è permessa il lusso di battere Tecnocem San Lazzaro e Giara Assicurazioni Ferrara, ovverossia seconda e terza forza del campionato, quindi sarà intenzionata a combinare lo stesso scherzetto anche all’imbattuta capolista Macagi Cingoli. Logico che noi a questo tipo di soluzioni non ci stiamo assolutamente". Insomma, si tratta di una squadra da affrontare con la massima concentrazione proprio perché Tavarnelle ha già dato prova di quanto possa essere complicato affrontarla. "Massima attenzione a Tavarnelle – ribadisce il tecnico della formazione cingolana – che in organico ha un atleta di spicco come Edoardo Bongianni, capocannoniere del nostro girone con 205 gol, giocatore esperto avendo frequentato la serie A1 e la Nazionale: ha scelto di far parte di Tavarnelle perché è voluto restare a casa".

Macagi Cingoli affronterà Tavarnelle con l’organico quasi al completo. Il "quasi" è riferito alla defezione dell’ala sinistra Paolo Latini dolorante alla mano sinistra: esclusa la lussazione, resta il trauma. Non ci sono invece probemi per il portiere Federico Mihali e per l’ala destra Filippo Mangoni che hanno smaltito i lievi infortuni post-derby e figurano tra i giocatori a disposizione del tecnico.

Gianfilippo Centanni