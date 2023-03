"Macagi Cingoli: imbattibilità e promozione"

di Gianfilippo Centanni

Dopo essersi garantita in anticipo la partecipazione ai playoff e, vincendo alla grande (38-29) contro Tecnocem a San Lazzaro, il primato del girone, Macagi Cingoli non è ancora sazia. "Puntiamo a centrare tre obiettivi: concludere il campionato imbattuti – precisa l’allenatore Sergio Palazzi –, aggiudicarci i playoff per la promozione in A Gold, cioè nella massima serie nazionale, e quindi affermarci nella finale assoluta contro l’avversaria anch’essa poi salita in A Gold". Davvero esplicito Palazzi che garantisce: "La struttura di Macagi Cingoli è rassicurante. Sappiamo benissimo, avendolo imparato a spese nostre, che un conto è il campionato in cui giochi da una settimana all’altra, un altro sono i play off in cui le sfide sono contratte in pochi giorni". Trasparente il riferimento all’esito dei playoff della stagione scorsa, con Cingoli sorprendentemente eliminata nella fase iniziale. "Quindi da ora – chiarisce Palazzi –, siccome siamo a sei settimane dai playoff, cominciamo a prepararci fisicamente e mentalmente per lo scorcio decisivo". Gli obiettivi sono dichiarati, in attesa di terminare la regular season. Mancano tre partite: Lions Teramo, Bologna United e Chiaravalle.