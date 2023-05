Macagi Cingoli in A Gold "Serve un maggiore aiuto"

"La grande e meritata soddisfazione per la promozione in Serie A-Gold non ci distoglie – precisa Gastone Corti, presidente della Macagi Cingoli – dalla prosecuzione dell’impegno, peraltro da tempo avviato, per la ricerca di una soluzione che rapporti il bilancio in sintonìa con il risultato sportivo conseguito, cosicchè si possa effettuare una programmazione a medio termine". Resta la gratificazione per l’impresa agonistica compiuta. "Tutti i ragazzi sono stati bravissimi – sottolinea Corti – e l’allenatore Palazzi ha confermato le sue qualità". Ma la dirigenza non dorme sugli allori. "Anche se durante la stagione alcune situazioni legate al sostegno finanziario si erano dissolte, abbiamo tenuto fede agli impegni nei confronti dell’organico e del comparto economico. Rimane necessario un apporto più consistente: da soli, con le nostre forze, l’impegno da affrontare sarebbe fuori della nostra portata. L’appoggio, la disponibilità e la vicinanza dell’azienda Macagi sono encomiabili. Però la nuova realtà esige un corrispettivo finanziario che quanto meno permetta di puntare a garantirci la permanenza in A-Gold che è il massimo campionato nazionale. Già la Serie A Silver avrebbe comportato un grosso impegno, divenuto più rilevante con la promozione che intendiamo onorare". Quindi l’operatività è già intensa. "Per rendere l’idea – conclude Corti – come dirigenza siamo costantemente sotto pressione".

Gianfilippo Centanni