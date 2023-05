Macagi Cingoli in A1 Palazzi: "Soddisfazione enorme per tutti"

Tanto mortificante è stato un anno fa l’esito dei playoff per la promozione in A, per quanto gratificante è risultata la conclusione della fase finale dell’attuale campionato di A2 di pallamano: Macagi Cingoli ha conquistato la promozione in A-Gold, riproponendosi dopo due stagioni sulla massima ribalta della pallamano maschile. L’allenatore Sergio Palazzi ha cancellato la pregressa delusione, guidando al successo Macagi Cingoli che, non avesse perso ai rigori (unica sconfitta dopo 30 vittorie difilate) la finale per la Coppa Italia, avrebbe potuto coronare la splendida annata con gli interessi. "La soddisfazione è stata enorme – ammette Palazzi – come risultato di un percorso che la squadra ha compiuto con un costante profitto. Confesso che devo ancora realizzare appieno questa vittoria che soffoca definitivamente ogni trascorso ricordo negativo". E non è accentuato il rammarico per la sfida di Coppa Italia persa ai rigori contro Sparer Eppan. "Era la quinta gara in cinque giorni – precisa Palazzi – e i ragazzi accusavano la stanchezza. Comunque, ci abbiamo provato, tenendo testa a Sparer Eppan nei due tempi regolamentari". I playoff hanno avuto momenti preoccupanti e lieti. "In effetti – spiega Palazzi - l’avvìo del girone non è stato vissuto come immaginavamo: Camerano ha preferito non impiegare tutti i titolari, quindi la facile affermazione avrebbe potuto rivelarsi fuorviante. Ma l’importante, mantenendo la massima concentrazione, era vincere tutte le sfide. E in quella decisiva con Trieste è risaltata l’applicazione mentale con cui Macagi Cingoli si è impegnata veramente al meglio". Ora, una pausa dopo l’impresa. "Riposeremo durante questa settimana, poi, dalla successiva, inizieremo a pensare al prossimo futuro".

Gianfilippo Centanni