Macagi Cingoli in campo, oggi l’amichevole contro il Campus Italia Spareggi promozione: domani i sorteggi per conoscere le avversarie

Vinto il derby a Chiaravalle e conquistato il 26esimo successo in 26 turni della prima fase del campionato, Macagi Cingoli perfeziona la preparazione per i play off-promozione in calendario dal 3 al 7 maggio a Chieti. È una settimana intensa: sono in programma due test con l’intermezzo del sorteggio da cui si conosceranno avversarie e date delle gare. Oggi il primo confronto casalingo di rodaggio. "Alle 19.15 – spiega Sergio Palazzi, allenatore della Macagi Cingoli – affronteremo al PalaQuaresima il Campus Italia, la giovane compagine della Federazione. Venerdì saremo a Mordano, per la sfida con Romagna. E domani alle 11 verranno effettuati a Roma i sorteggi di cui aspettiamo l’esito per definire un piano-partite adeguato alle caratteristiche delle rivali che dovremo sfidare". Praticamente, con la finale, si giocherà cinque volte consecutive. "Dovremo essere pronti – spiega Palazzi – anche a non farci trovare impreparati nelle situazioni particolari che di solito si verificano nel contesto dell’intensità degli impegni. Intanto i ragazzi non vanno assillati: sabati liberi, prima di Chieti". Bisogna recuperare anche il terzino Codina Vivanco e l’ala destra Mangoni. "Stanno riprendendo a pieno ritmo, considerando – rileva Palazzi – che per infortuni Codina Vivanco è stato fermo per un paio di settimane e Mangoni addirittura quaranta giorni. La completa disponibilità dell’organico è un fattore fondamentale per disputare al meglio i playoff".

Gianfilippo Centanni