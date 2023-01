Macagi Cingoli in forma Positivo test a Chieti

Risultato positivo e risultanze soddisfacenti. Questa la sintesi del test che la Macagi Cingoli, in pausa agonistica fino a sabato 28, ha disputato a Chieti battendo il Campus Italia 43-27, dopo aver concluso il primo tempo sul 21-12. "Al di là del risultato, abbiamo rispettato – spiega il tecnico Sergio Palazzi – in pieno il compito, tenendo un ritmo altissimo. Il test ha appagato le aspettative e ha permesso di effettuare anche uno specifico collaudo". E ancora. "Per avere soluzioni alternative in difesa – spiega Palazzi – abbiamo provato una situazione tattica nuova, con il terzino e centrale Emanuele D’Agostino che ha giocato in un’altra posizione rispetto a quella consueta. Considerato l’esito della verifica, sostanzialmente favorevole, resta da rivedere qualcosa che, nell’ormai breve periodo che ci separa dalla ripresa del campionato, possiamo testare proseguendo la preparazione in sede".

Gianfilippo Centanni