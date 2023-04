Macagi Cingoli, inizia la volata promozione

di Gianfilippo Centanni

E’ all’insegna del campanile l’avvìo dei play off promozione-Gold per Macagi Cingoli che sarà impegnata a Chieti, Casa della pallamano in cui, per i due raggruppamenti di tre squadre ciascuno, la fase finale del campionato di A2 si svolgerà da martedì 3 a domenica 7 maggio. Macagi Cingoli figura nel girone A con Tecnocem San Lazzaro e Camerano che hanno concluso la regular season rispettivamente al secondo e al terzo posto dietro al’imbattuta compagine cingolana, oltre alla compagine del girone sud Orlando Haenna. E proprio nella prima giornata si disputerà (ore 14) il derby Macagi Cingoli-Camerano; a seguire (ore 16) Tecnocem San Lazzaro-Orlando Haenna, squadra siciliana che ha terminato, come Cingoli, il proprio girone da capolista. Poi (4 maggio) alle 18, Camerano-Tecnocem San Lazzaro e, due ore dopo, Orlando Haenna-Macagi Cingoli. Venerdì 5, alle 14 Orlando Haenna-Camerano e alle 16 Macagi Cingoli-Tecnocem San Lazzaro. Nel girone B figurano la meranese Sparer Eppan capolista nel proprio comparto, con le settentrionali Trieste, Salumificio Riva Molteno e la siciliana Genea Lanzara. Sabato 6 alle 18 si affronteranno la prima del girone B e la seconda dell’A; alle 20, la prima dell’A e la seconda del B. Domenica 7, già sicure della promozione in AGold, alle 14 si sfideranno le vincenti del turno precedente: in palio la Coppa Italia di A2. "Inizieremo contro i cugini di Camerano che, sicuro di essere già in ASilver, opponendosi a Macagi Cingoli – riflette l’allenatore Sergio Palazzi – non ha particolari assilli, quindi s’impegnerà al meglio. Oltre a Camerano, ritroveremoTecnocem San Lazzaro rivale sempre ostico, e ci confronteremo con l’Orlando Haenna, avversaria inedita, quindi da valutare particolarmente". Intanto Macagi Cingoli si è collaudata nell’amichevole casalinga con Campus Italia, vinta 41-33. "Sono soddisfatto delle risultanze complessive – ammette Palazzi – e per come abbiamo attaccato, provando alcune nuove situazioni di gioco". "E’ stata una bella gara – concorda il dirigente Mirco Mazzieri – caratterizzata, specie nel primo tempo, da un’elevata intensità manovriera". Stasera alle 20.30 la seconda amichevole per Macagi Cingoli che a Mordano, in Emilia, è attesa da Romagna.